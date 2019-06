Hàng chục thanh niên đang phê thì bị công an bắt giữ

Rạng sáng 12- 6, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Trật tự xã hội phối hợp cùng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) kiểm tra và phát hiện hàng chục người sử dụng ma túy trái phép trong quán karaoke ở phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa.



Những người có liên quan đến ma túy được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai, làm rõ.

Theo Công an thành phố Biên Hòa, lực lượng công an kiểm tra quán karaoke 162 tại Khu phố 4 (phường Tam Hiệp) do bà Vũ Thị Minh (64 tuổi) làm chủ. Ngành chức năng phát hiện 3 phòng karaoke mở tiếng nhạc lớn có tổng cộng 19 người chủ yếu thanh niên (18 nam và 1 nữ) có biểu hiện sử dụng ma túy.

Tại hiện trường công an còn tìm thấy một số dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, cơ quan công an phát hiện 14 người dương tính với chất ma túy.

Công an đã đưa những người nêu trên về trụ sở để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời mời chủ cơ sở lên làm việc, xử phạt các lỗi vi phạm hoạt động quá giờ quy định và thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng ma túy trong khu vực mình quản lý.



Trước đó, ngày 8-6, công an TP Biên Hòa bất ngờ kiểm tra quán karaoke Tùng Tây Nguyên ở phường Bửu Long. Tại đây, Công an phát hiện 4 phòng với tổng cộng 50 đối tượng, gồm 19 nữ và 31 nam đang sử dụng chất ma túy. Trong đó có nhiều đối tượng đang vật vờ, lắc lư theo tiếng nhạc lớn sau khi sử dụng ma túy.