Hậu Giang: Tội phạm về trật tự xã hội tăng

Ngày 8-9, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9-2020.



Công an Hậu Giang kiểm tra tại một công ty có dấu hiệu liên quan tín dụng đen. Ảnh: CAHG

Theo báo cáo, trong tháng 8-2020, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện 38 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 21 vụ so với tháng trước. Cơ quan công an đã điều tra làm rõ 33 vụ, bắt và xử lý 54 người.

Theo thống kê, tội phạm đa số xảy ra ở địa bàn nông thôn, chủ yếu là cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản,….

Trong tháng, toàn tỉnh xảy ra tám vụ tai nạn giao thông, làm ba người tử vong và bảy người bị thương. Lũy kế tám tháng trong năm 2020, toàn tỉnh đã xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người và bị thương 20 người.

Cũng theo UBND tỉnh Hậu Giang, tính từ đầu năm đến nay, sạt lở và dông lốc diễn biến phức tạp, làm thiệt hại hơn 6,9 tỉ đồng. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 45 điểm sạt lở, thiệt hại tổng chiều dài gần 1,2 km, tổng diện tích đất bị mất hơn 5.700 m2, trong đó, chỉ tính riêng huyện Châu Thành đã có 39 điểm.



Một điểm sạt lở trên địa bàn TP Ngã Bảy. Ảnh: BT

Dông lốc cũng làm sập 64 căn nhà và tốc mái 245 căn, ước tổng thiệt hại trên 4,4 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Theo đánh giá, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và tình hình kinh tế - xã hội của Hậu Giang, trong đó lĩnh vực thương mại và dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa giảm so với tháng 7-2020, tuy nhiên vẫn tăng so với cùng kỳ. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt thấp so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Công an tỉnh cần chủ động hơn trong công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình có tác động đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chú trọng phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm về ma túy, đánh bạc, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

Ông Lê Tiến Châu cũng lưu ý, ngành y tế và các địa phương không được chủ quan, lơ là. Cần phải tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh từ bên ngoài, đặc biệt các trường hợp có đi qua vùng dịch hoặc đi về Hậu Giang từ vùng dịch phải khai báo y tế, theo dõi sức khỏe và giám sát cách ly theo quy định.