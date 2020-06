Hé lộ nguyên nhân bé 5 tuổi bị trói, chết tại ngôi nhà hoang

Trưa 10-6, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao nạn nhân HVĐ (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) cho gia đình đưa về tổ chức an táng.



Ngôi nhà hoang trong vùng sâu - nơi tìm thấy thi thể cháu Đ.. Ảnh: Đ.L

Rất đông người dân ra đứng hai bên đường ứa nước mắt nhìn chiếc xe tang chở quan tài cháu Đ. từ hiện trường ngôi nhà hoang trở về quê nhà.

Cơ quan CSĐT cũng đã hoàn tất công tác khám xét nơi ở của nghi can Đào Ngọc Hoàng (học sinh lớp 11, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Nhiều người dân đặt nghi vấn Hoàng nghiện game online nên đã dẫn cháu Đ. vào nhà hoang để thực hiện một trò chơi trong game dẫn đến cháu tử vong.

Có người nghi ngờ cháu Đ. bị bắt cóc trói trong nhà hoang để nhằm tống tiền hoặc mang đi bán.



Bố của cháu Đ. ngồi buồn bã, thương con. Ảnh: Đ.L

Trả lời báo chí, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, làm việc với cơ quan công an, bước đầu Hoàng có khai nhận đã đưa cháu Đô vào khu vực rừng có ngôi nhà hoang là thực hiện theo trò chơi điện tử trốn tìm.

Hoàng đưa cháu Đô đi giấu trong căn nhà hoang sau đó cùng thực hiện tìm kiếm “thót tim” và Hoàng sẽ tìm được cháu như là người có chiến công.

Tuy nhiên, khi thấy gia đình, cơ quan chức năng đi tìm, Hoàng lo sợ không đưa cháu bé về nữa dẫn đến sự việc đau lòng.

Một cán bộ công an cũng cho biết: "Người dân cho rằng, đối tượng bắt cóc nhằm tống tiền là chưa có cơ sở vì đối tượng chưa thực hiện việc gọi điện đòi tiền chuộc. Ngoài ra, thông tin người mẹ của nghi phạm có liên quan đến sự việc này cũng đang được cơ quan công an làm rõ".



Nghi can Đào Ngọc Hoàng đã bị bắt giữ.

Theo hàng xóm, Hoàng nghiện chơi Game online và trước đây có lần đã cắm xe lấy tiền chơi Game ở tiệm internet công cộng.

Như đã đưa tin, khoảng 15 giờ chiều 7-6, cháu Đ. xin bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, họ đi tìm rồi trình báo công an.



Nhiều người dân đứng bên nhà của gia đình Đào Ngọc Hoàng dõi theo công tác khám xét nơi ở.

Đến chiều tối 9-6, khi tìm được thi thể con bị trói trong căn nhà hoang cách nhà khoảng 6 km, ba mẹ Đ. khóc ngất.

Quanh hiện trường vụ án ghi nhận có vỏ hộp sữa tươi và vỏ xúc xích.

Nguồn tin cho biết, Trước khi cháu Đ. mất tích, Hoàng có dẫn và chở cháu rời làng. Hoàng đã bị công an bắt giữ để phục vụ điều tra



Chiều nay (10-6), người thân, chính quyền địa phương tổ chức lễ mai táng cháu Đ. theo phong tục địa phương.