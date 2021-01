Ngày 6-1, Công an TP Thuận An (Bình Dương) vẫn đang điều tra vụ trộm thùng tiền phúng điếu tại một đám ma trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, một gia đình có nhà nằm trên đường Hồ Văn Mên (phường An Thạnh, TP Thuận An) tổ chức đám tang cho người thân từ ngày 1-1 đến ngày 4-1.



Một thanh niên đợi sẵn ở ngoài chờ đồng phạm. Ảnh: Cắt từ camera

Sáng 4-1, gia đình phát hiện thùng tiền phúng điếu đã biến mất cùng toàn bộ số tiền mà người thân, bạn bè đã phúng điếu.

Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 5 giờ cùng ngày, khi phát hiện đám tang không có ai trông coi, hai nam thanh niên đi trên một xe mô tô nhãn hiệu Exciter tới thăm dò.

Khi phát hiện không có ai trong nhà, một người điều khiển xe mô tô đợi sẵn bên ngoài, người còn lại đi vào trong lấy thùng tiền rồi chạy ra ngoài lên xe cùng đồng phạm tẩu thoát.

Vụ trộm hi hữu này diễn ra trong vòng chưa đầy một phút.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ nhà đã trích xuất camera và báo cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, Công an TP Thuận An đã nhanh chóng điều tra, truy xét.

Qúa trình điều tra, Cơ quan công an phát hiện hai tên trộm đã lấy hết tiền trong thùng phúng điếu và vứt thùng xuống một con mương cách hiện trường khoảng 2 km.

Theo chủ nhà, sáng ngày xảy ra vụ trộm là thời điểm gia đình chuẩn bị đưa người thân đi chôn cất. Do đó toàn bộ số tiền phúng điếu đều bỏ hết bên trong, ước tính số tiền lên tới vài trăm triệu.