'Hiệp sĩ' trấn áp ngáo đá bị chém đứt gân tay xuất viện

Sau một tuần điều trị tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, BV quận Thủ Đức (TP.HCM), "hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên (ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị thanh niên ngáo đá xông vào nhà dân cố thủ chém đứt gân tay đã được xuất viện.

Bệnh viện đã miễn phí toàn bộ viện phí cho anh Tiên.



"Hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên lúc điều trị ở bệnh viện. Ảnh:HL

Đại diện Phòng Công tác xã hội, BV quận Thủ Đức cho biết sau khi thông tin “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên khống chế người ngáo đá nhưng không may bị chém đứt gân tay phải phẫu thuật đăng tải trên các phương tiện báo chí, các bác sĩ đã tận tình điều trị và chăm sóc cho anh, tạo điều kiện để anh Tiên về kiểm tra tiệm bánh mì rồi trở lại BV điều trị tiếp.

"Cảm động trước hành động nghĩa hiệp của anh Tiên, bệnh viện gửi lại số tiền 10 triệu ban đầu anh ứng tiền viện phí, đồng thời điều trị và cấp thuốc miễn phí cho đến khi anh Tiên xuất viện", đại diện BV cho hay.

Trước khi xuất viện, anh Nguyễn Tăng Tiên xúc động chia sẻ: "Cảm ơn BV đã chữa bệnh miễn phí và mọi người quan tâm động viên tôi. Bình thường tôi làm bánh mì cũng đủ nuôi sống mình rồi, chỉ cầu mong được khoẻ mạnh. Thấy người ta cần mình thì mình làm nhưng gặp không may thôi".

Như PLO đã thông tin, "hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên được biết đến là người từng tham gia hỗ trợ tích cực lực lượng công an trấn áp và bắt giữ tội phạm.

Anh Tiên cũng từng tự mình bắt nhiều kẻ trộm, cướp tài sản để giao cho công an.

Hôm 17-6, anh Tiên hỗ trợ lực lượng công an bắt kẻ ngáo đá tấn công phòng trọ ở Khu phố Bình Đường 3, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhưng không may bị chém vào cổ tay.

Tay anh Tiên bị đứt nhiều gân, khiến các ngón bị tê liệt không thể duỗi. Các bác sĩ BV quận Thủ Đức đã phẫu thuật nối gân lại, phục hồi cấu trúc giải phẫu ở vùng cổ tay cho người bệnh.

Anh Tiên không có người nhà, tự làm bánh mì để giao hàng cho các tiệm nhỏ lẻ. Lúc nhập viện, anh phải vay mượn hàng xóm 10 triệu đồng để ứng tiền viện phí phẫu thuật.