Hình ảnh 4 phụ nữ giết người bỏ xác trong bê tông

Chiều ngày 24-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với các bị can gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng để điều tra về tội giết người.



Bốn bị can đều bị khởi tố về tội giết người.

Đây là vụ án giết người rồi giấu xác vào bê tông gây rúng động dư luận xảy ra tại Bình Dương được phát hiện vào ngày 15-5 tại ngôi nhà số 90, ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương).

Bốn bị can trong vụ án này gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM.

Nạn nhân trong vụ án này là Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (27 tuổi, tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM).



Gia đình nạn nhân Trần Đức Linh làm thủ tục nhận xác về quê an táng vào ngày 21-5.

Trong hai ngày 21 và 22-5, người nhà của nạn nhân Trần Đức Linh và Trần Trí Thành cũng đã làm thủ tục nhận xác đưa về quê an táng.

Trước đó, ngày 23-5 cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bốn bị can này về tội giết người. Chiều cùng ngày Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã ký phê chuẩn quyết định này.

Theo lời khai ban đầu, trong quá trình tu luyện bốn người phụ nữ này, cùng với hai nam nạn nhân đã chuyển nhiều địa điểm từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến các địa điểm tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương), huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa- Vũng Tàu) và TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương).



Ngôi nhà số 90, nơi xảy ra vụ án kinh hoàng.

Đến địa điểm tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa- Vũng Tàu) thì Trần Đức Linh nhảy lầu bỏ trốn rồi bị ngã tử vong. Sau đó, thi thể anh Linh được đưa về căn nhà số 90, thuộc ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) rồi bỏ vào thùng nhựa đổ trà ướp xác và bê tông lên trên.

Tiếp đó, trong quá trình tu luyện tại đây Hà thấy Trần Trí Thành không làm đúng theo nguyên tắc của mình đặt ra nên chỉ đạo cả nhóm sát hại Thành bằng bình kích điện, rồi tiếp tục bỏ xác nạn nhân vào thùng nhựa, đổ bê tông lên trên.



Rạng sáng 18-5, khi chuẩn bị bỏ trốn thì bốn bị can này bị bắt tại KDC Tiamo Phú Thịnh.

Một thời gian sau, cả nhóm thu dọn đồ đạc trở về thuê khách sạn tại khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) để tiếp tục tu luyện trong phòng.

Đến tối ngày 15-5, người chủ mới của ngôi nhà số 90 đến dọn dẹp để chuẩn bị chuyển tới ở thì phát hiện vụ việc.

Rạng sáng ngày 18-5, khi nghe thông tin công an đang truy tìm thì cả nhóm thu dọn đồ đạc bỏ đi trong đêm. Tuy nhiên, nhóm này bị nhân viên khách sạn nhận dạng và báo cho bảo vệ khu dân cư giữ lại, sau đó báo cho cơ quan công an bắt giữ.