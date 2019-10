Hình sự nổ súng truy cướp giật từ quận 5 về quận 11

Vụ cướp giật vừa xảy ra vào đêm muộn ngày 23-10 trên đường Trịnh Hoài Đức (quận 5). Tổ tuần tra đặc nhiệm liên quận (gồm: Đội 3, Hình sự quận 3, hình sự quận 10) đã giăng lưới bắt quả tang, tóm gọn hai nghi can này.



Vụ cướp giật vừa xảy ra tối qua 23-10 tại quận 5.

“Nó chụp cổ để giật sợi giây chuyền, theo phản xạ tui chụp tay nó, sợi dây chuyền còn ở ngay cổ. Nó quào trầy thôi, nhưng nó liều thiệt. Rồi tự nhiên có 3 chú từ đâu chạy tới, mới đầu tui tưởng đồng bọn. Ba chú móc thẻ ra, tui không thấy gì, thấy mỗi chữ PC 45, tui tin là công an. Các chú nói có công an đuổi theo bắt nó rồi, giờ tui theo các chú lên phường trình báo thôi. Tui theo lên công an phường” - chị Lan nhớ lại câu chuyện. Chị chính là nạn nhân trong vụ cướp giật trên.

Đồ giả tui cũng lên báo công an

Đây là lần thứ hai chị bị cướp giật. Chị kể, hồi đầu xảy ra lâu lắm rồi, cũng phải chừng hai chục năm trước. Chị lên Tân Bình thì bị giật: “Lần đó, tui chụp lại được, tui uýnh nó lấy lại được sợi dây chuyền”.

Lần này cũng là dây chuyền nhưng là dây khác. “Tối qua (23-10), tui đi từ Lý Thường Kiệt về Trịnh Hoài Đức, có hai thằng nó đi rồi tự nhiên ngoặt lại, nó giả bộ lủi lủi đụng mình. Rồi thằng ngồi sau chụp cổ tui để giật sợi giây chuyền, theo phản xạ chụp tay nó, sợi dây chuyền còn ở ngay cổ. Nó quào trầy thôi. Tui xoay qua nói: đồ giả giật gì, tui cầm áo khoác tui thủ. Lúc lên công an phường tui vào công an tôi rửa xà bông liền” - chị kể chuyện.



Sợi dây chuyền và vết thương do bị cướp giật trên cổ người phụ nữ.

Chị không dám la lớn bởi đoạn đường thời điểm đó vắng người qua lại, chị sợ còn đồng bọn ẩn nấp, lỡ chị lớn tiếng còn có chuyện nữa. Thời điểm ba chiến sỹ công an xuất hiện bên cạnh, chị hú hồn vì tưởng đó là đồng bọn của tụi cướp giật. Nhưng nghe cách nói chuyện, nhìn tác phong và lúc các anh xuất trình giấy tờ, thẻ chứng minh, chị tin đó là công an thiệt. Chị theo các anh lên phường.

Chị nói sợi dây chuyền không phải là đồ thật, về giá trị không đáng giá là bao. Nhưng chị phải trình báo để công an xử nghiêm, không để những đối tượng cướp giật tiếp tục lộng hành. “Đồ giả cũng phải lên báo. Mấy chú có nói rồi, nó giật vậy, nó còn cào tui xước, là bị xử lý rồi, tui phải trình báo mới xử lý được. Lúc giật xong rồi chạy, thằng ngồi sau nó còn ngoái nhìn lại. Tui thấy nó đẹp trai, mà làm bậy. Nó liều lĩnh quá, có dao găm trong người đó. Tụi nó bị mấy chú công an theo dõi trước rồi. Lúc lên tới công an phường, tui mới nhận ra mấy chú ngồi trước ngõ từ trước” - chị lắc đầu nhớ lại.

Đi cướp giật vì trót lấy tiền của mẹ chơi game bắn cá

Hai nghi can bị đặc nhiệm liên quận bắt quả tang tên là: Trương Ngọc Sang (34 tuổi) và Nguyễn Văn Sang (27 tuổi), cùng ngụ quận 8, cả hai đều từng có tiền án.

Trương Ngọc Sang từng có hai tiền án về hành vi buôn bán ma tuý. Nguyễn Văn Sang từng có hai tiền án về hành vi cướp giật, thanh niên này mới ra tù đầu năm 2018.



Trương Ngọc Sang và Nguyễn Văn Sang tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, nói về lý do đi cướp giật, Nguyễn Văn Sang cho biết do trót lấy tiền của mẹ con đi bắn cá, thua hết nên làm bậy. “Con thua mấy triệu. Con sợ quá. Ra anh Đen rủ đi, con về mượn xe nói đi mua đồ ăn nhưng là đi cướp giật. Đi ra thấy cô đi bộ có sợi dây chuyền trên cổ. Anh Đen kêu quay lại giựt nên con giựt” - Sang nói.

Kể về vụ việc trên, các trinh sát đặc nhiệm cho biết đó là kết quả đeo bám của tổ tuần tra đặc nhiệm liên quận gồm: Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Cảnh sát hình sự công an quận 3 và cảnh sát hình sự công an quận 10.

“Lúc đó khoảng gần 21 giờ, đang trên đường tuần tra trên đường Sư Vạn Hạnh (Quận 10), chúng tôi phát hiện hai thanh niên trẻ chạy xe máy Vario màu đen có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

Liên tục theo dõi suốt nhiều chặng đường, tới đường Trịnh Hoài Đức (Quận 5), cặp đôi trên ra tay “ăn hàng”. Nạn nhân là một người phụ nữ đang đi bộ trên đường, trên cổ người này có đeo sợi dây chuyền. Tên cầm lái quay ngoặt đầu xe ngược chiều áp sát để thanh niên ngồi sau áp sát giật phăng sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ. Ngay khi ăn hàng thành công cặp đôi trên đã rồ ga tẩu thoát” - trinh sát kể chuyện.

Hành động chớp nhoáng là vậy, hai thanh niên trẻ không ngờ mọi hành vi đã rơi vào tầm ngắm của tổ trinh sát đặc nhiệm liên quận theo dõi từ trước đó. Các trinh sát tăng ga truy đuổi. Đối tượng chạy tốc độ cao, lại chạy ngược chiều, trinh sát phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo. Nhưng cả hai vẫn tiếp tục chống trả và bỏ chạy.

Cả hai bị tóm gọn cùng toàn bộ phương tiện tang vật tại 786 đường Hồng Bàng (Quận 11). Tổ công tác đã tiến hành di lý tất cả về công an phường 13 quận 5 để làm việc. Trong số tang vật, phương tiện tạm giữ ngoài xe Vario, điện thoại, sợi dây chuyền của bị hại, công an còn thu giữ một dao bấm màu đen dài khoảng 25 cm của nghi can cầm tài.

Ngay trong đêm 23-10, tổ tuần tra đặc nhiệm liên quận đã bàn giao Trương Ngọc Sang (34 tuổi) và Nguyễn Văn Sang (27 tuổi), cùng ngụ quận 8 cho công an quận 5 để điều tra xử lý theo thẩm quyền.