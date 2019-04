Hình sự TP.HCM chia sẻ chuyện triệt phá các chuyên án lớn

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày lực lượng CSHS (18/4/1946 - 18/4/2019), cùng nhìn lại những chiến công mà Lực lượng CSHS thuộc PC02 – Công an TP.HCM với nhiều sự hy sinh và đóng góp cho công cuộc giữ gìn ANTT trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Quên cả Tết để làm nhiệm vụ

Những vụ án chấn động, ghi dấu ấn đậm nét của lực lượng cảnh sát hình sự phải nhắc đến đó là vụ thảm sát gia đình 5 người ở Bình Tân vào đúng dịp Tết Mậu Tuất.



Vụ thảm sát ở Bình Tân khiến 5 người trong gia đình bị giết gây rúng động dư luận dịp Tết. Ảnh NT.

Chia sẻ về những khó khăn, vất vả trong quá trình đeo bám, khám phá vụ án, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam (trưởng phòng PC02 – Công an TP.HCM) nhớ lại: “Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng lấy tài sản và lẩn trốn. Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ định Phòng CSHS (PC02) phải bằng mọi giá truy tìm hung thủ trong thời gian sớm nhất”.

Tuy nhiên, những manh mối có được rất ít ỏi. Những gì còn sót lại cho các trinh sát dày dạn kinh nghiệm là nạn nhân bị mất 1 số tài sản cùng chiếc xe máy. “Bằng nghiệp vụ, lực lượng xác định được nghi can đầu tiên là Nguyễn Hữu Tình, người làm công trong gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, hắn đã cao chạy xa bay trước khi người dân phát hiện ra vụ thảm sát”- thượng tá Nam tiếp.



Kẻ giết cả gia đình 5 người sau đó đã bị công an bắt. Ảnh HT.

Ngay lúc này, BCH Phòng PC02 đã vạch ra nhiều phương án để truy tìm nghi can số 1 trong vụ án. Các trinh sát tham gia lúc này không còn nghĩ đến chuyện Tết mà tập trung cho nhiệm vụ.

Lực lượng trinh sát giỏi của Đội 2 phối hợp cùng CSHS công an Quận Bình Tân đã nhanh chóng chia làm nhiều mũi với quyết tâm truy tìm cho ra kẻ thủ ác. Lực lượng trinh sát kỳ cựu đã phải đi hàng trăm cây số để có mặt tại nhà của đối tượng ở An Giang nhưng kết quả là bản thân gia đình nghi can cũng không biết hắn đang ở đâu?

“Trong lúc các mũi trinh sát khác đều báo cáo kết quả là chưa tìm thấy đối tượng, thì 1 mũi trinh sát truy xét địa phận Long An báo tin đã phát hiện nơi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Cần Giuộc. Ngay lập tức, tôi yêu cầu nhanh chóng truy bắt và đưa về cơ quan công an lấy lời khai ban đầu", ông cho hay.

Theo ông, khi đối tượng đã khai rõ hành vi và đưa về Phòng CSHS Công an TP.HCM để hoàn tất các thủ tục tiếp theo, các trinh sát mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mặc dù vất vả mấy ngày trời, nhưng khi bắt được đúng nghi phạm, anh em vẫn không được nghỉ ngơi mà lại tiếp tục hành trình truy bắt các nghi can trong các vụ án khác.”- thượng tá Nguyễn Đăng Nam, trưởng phòng PC02 – Công an TP.HCM chia sẻ.

Liên tục đánh trọng án

Khi người dân chưa kịp quên vụ thảm sát ở Bình Tân thì vào tối 13-5-2018, cả thành phố bàng hoàng khi hay tin hai hiệp sĩ Tân Bình bị kẻ trộm xe máy đâm chết, 3 người khác bị thương.

Áp lực lại đè nặng lên lực lượng CSHS – Công an TP.HCM. “Đêm đó, đang là ca trực của tôi thì nhận được thông tin về vụ án mạng. Ban chỉ huy PC02 đã nhanh chóng tung các CSHS kỳ cựu thuộc các đội nghiệp vụ của Đội 2, Đội 3 xuống hiện trường cũng như lên kế hoạch truy xét kẻ gây án để truy bắt” - Đại úy Phạm Ngọc Thăng, Phó đội trưởng Đội 2 – PC02 nhớ lại.



Tiếp đó, vụ Tài "mụn" dùng dao đâm chết 2 hiệp sĩ đường phố xảy ra khiến dự luận bàng hoàng. Ảnh HT.

Bằng kinh nghiệm và biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS đã nhanh chóng tìm ra 2 nghi can của vụ án.

Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) được đưa về Đội để lấy lời khai. Tuy nhiên, kẻ này nói quanh co, gây khó khăn cho việc truy bắt Tài “mụn” tức Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ quận 12).



Qua truy xét, cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy bắt Tài "mụn" cùng những người có liên quan. Ảnh HT.

“Tuy nhiên, bằng ít ỏi thông tin có được, chúng tôi đã nhanh chóng xác định được nơi trú ẩn của Tài. Ngay lập tức, các Trinh sát thiện chiến thuộc Đội 2 và Đội 3 đã tiếp cận được nơi ẩn nấp của hắn. Nhưng khi tiếp cận ngôi nhà, chúng tôi lại gặp rất nhiều khó khăn khi Tài được sự tiếp tay của vợ chồng chủ nhà” – Đại úy Thăng nhớ lại.

Cảnh sát đã nhanh chóng tính toán các phương án để có thể khống chế nhanh đối tượng và không ảnh hưởng đến người dân. Trinh sát tinh nhuệ phối hợp tác chiến, trèo lên mái nhà để tiếp cận cái tum, nơi đối tượng Tài đang ẩn nấp. Lực lượng tham gia đều được trang bị áo giáp, súng, còng để áp sát.



Tài "mụn" (ngoài cùng, bên trái) cùng Phú và Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh HT.

“Lúc đó, trong đầu tôi nghĩ ra rất nhiều tình huống, khó khăn có, thuận lợi có, và điều quan tâm lớn nhất lúc đó của tôi là không để cho đối tượng có cơ hội kháng cự hoặc hành động… Sau đó, chúng tôi đã phối hợp với nhau bất ngờ khống chế, đối tượng không kịp trở tay nên đành thúc thủ trước lực lượng CSHS. Khi bắt được hắn xong, đứng trên mái nhà 4 tầng nhìn xuống, tôi chợt rùng mình… Vậy mà khi làm nhiệm vụ, không ai có cảm giác đó. Có lẽ, với chúng tôi lúc đó, suy nghĩ làm sao bắt được đối tượng nó thôi thúc mà quên luôn những nguy hiểm có thể xảy ra cho anh em…” – Đại úy Thăng kể.

Được Bộ Công an đánh giá cao

Tiếp đó, lực lượng CSHS lại truy bắt nhóm đối tượng ném bom vào trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình). Theo đại tá Nguyễn Đăng Nam, ông đã trực tiếp xuống hiện trường tham gia cùng những cán bộ chiến sĩ xuất sắc nhất của Phòng.



Sau đó, CSHS thuộc PC02 tiếp tục truy xét vụ đánh bom ở trụ sở Công an phường 2, quận Tân Bình. Ảnh CA.

“Tại hiện trường, chúng tôi đã sử dụng những biện pháp nghiệp vụ cơ bản nhất từ việc xác định loại bom được chế tạo từ loại chất nổ nào để định hướng điều tra. Sau khi xác định được loại chất nổ, tôi tính toán và phỏng đoán đường đi của loại chất nổ này… Các mũi trinh sát lúc này được tôi phân công đi Tây Ninh, Đồng Nai, vài quận ở TP.HCM…” – ông nói.

Theo trưởng phòng PC02, trong hành trình điều tra, các trinh sát nhiều khi mặc một bộ đồ 3 ngày, ăn bánh mì, nước suối để không rời vị trí.



Nhóm người tham gia đánh bom nhanh chóng bị bắt cùng số tang vật. Ảnh CA.

Cảnh sát hình sự sau đó phối hợp với công binh và các đơn vị liên quan khám xét, thu giữ tang vật là hơn 9kg thuốc nổ TNT, 8 quả bom đã có sẵn kíp nổ mà nhóm đối tượng chuẩn bị gây án tại những địa điểm khác.

“Ngay lúc đó, tôi tưởng tượng, với lượng thuốc nổ đó mà phát nổ, hậu quả không thể tưởng tượng được… Án này chúng tôi làm vất vả vì không có manh mối nào, đường TP kìn kịt đông như thế làm sao có thể xác định được đối tượng, chỉ có dùng nghiệp vụ cơ bản mới phá được án này.”, thượng tá Nam hào hứng.

Không chỉ phá các vụ án thuộc địa bàn mình phụ trách, lực lượng CSHS thuộc Phòng CSHS (PC02) – Công an TP.HCM còn là đơn vị được chọn tham gia phá các chuyên án thuộc Cục CSHS – Bộ Công an.

Gần đây nhất, vào ngày 20-03-2019, Đội CSHS Đặc nhiệm (Đội 2) thuộc Phòng PC02 đã được Thiếu tướng Phạm Văn Các – Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm về Ma túy (C04) chọn là đội nòng cốt để cùng tham gia khám phá Chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến này.



CSHS thuộc PC02, Công an TP.HCM cũng được Bộ Công an đề xuất phối hợp phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước tới nay. Ảnh HT.

“Chúng tôi đã lựa chọn đề xuất Đội đặc nhiệm PC02 Công an TP.HCM vì tội phạm ma túy rất thông minh, mạo hiểm, sẵn sàng chống trả lực lượng công an bằng vũ khí nóng khi bị bắt giữ. Chính vì vậy các thành viên trong ban chuyên án cơ bản đều là đặc nhiệm… Vì đây là lực lượng quen việc, có trình độ nghiệp vụ, nhạy bén… đáp ứng được tình hình, đối phó được tội phạm nguy hiểm” - Tướng Các đánh giá khi chọn lực lượng đặc nhiệm TP.HCM.

“Với quyết tâm truy quét tất cả các loại tệ nạn cũng như các loại tội phạm đang gây hại cho đời sống người dân, đang làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Không chỉ những vụ việc đã qua, mà sắp tới đây, lực lượng CSHS thuộc phòng PC02 sẽ còn làm mạnh mẽ hơn nữa để đem lại sự bình yên cho thành phố, đem lại cuốc sống an toàn cho người dân. Sẽ còn vất vả lắm, nhưng chiến sĩ CSHS của Phòng rất đồng lòng và quyết tâm kéo giảm tội phạm bằng việc quyết liệt truy quét, thẳng tay trừng trị để làm cho tội phạm phải khiếp sợ, bớt manh động và bỏ ý định gây án”, thượng tá Nguyễn Đăng Nam – Trưởng phòng PC02 – Công an TP.HCM nhấn mạnh.