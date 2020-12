16 trinh sát Hà Nội vào Quảng Trị bắt nhóm hacker trẻ

Thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi Theo Công an quận Nam Từ Liêm, tám thanh niên tách thành ba nhóm phạm tội riêng biệt, không liên quan đến nhau nhưng đều có chung thủ đoạn phạm tội. Các thanh niên này tuy còn trẻ nhưng đã có những suy nghĩ và lối sống sai lệch nghiêm trọng, sử dụng phương thức tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người khác. Từ đầu tháng 8-2020 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm thanh niên trên sử dụng khoảng 100 số điện thoại “rác" nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, liên tục thay đổi chỗ ở, sau mỗi lần lừa đảo thành công lại đổi Facebook, số điện thoại lẫn tài khoản ngân hàng… Đáng chú ý, số tiền từ việc lừa đảo đều được nhóm thanh niên “nướng” vào game, cờ bạc, tiêu xài cá nhân, thậm chí một số có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Do số lượng bị hại đến nay chưa thể xác định hết, Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị những ai bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức nêu trên thì chủ động liên hệ để phối hợp giải quyết. Thông tin liên hệ: Trực ban Công an quận (0243.373.020 ), Điều tra viên Đặng Mạnh Cường (0399.966.699), Điều tra viên Đinh Xuân Hảo (0916.320.262).