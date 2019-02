72 giờ truy bắt băng trộm đội lốt bảo vệ

Một ngày đầu tháng 9-2012 một thanh niên cầm bộ hồ sơ mang tên Lê Doãn Yên đến cổng công ty bao bì Việt Long, ở khu công nghiệp Nhơn Trạch (Đồng Nai) gặp bảo vệ đang trực xin làm công nhân.



Cơ quan CSĐT độc lệnh khám xét nhà Nguyễn Triệu Hùng - người mua 24 máy biến tần của băng trộm (ảnh: Hoài Nam)

Phát hiện bị mất hàng, phía Công ty Việt Long (vốn đầu tư từ nước ngoài) đưa ra tổng số tiền khoảng gần 2 tỉ đồng và bắt đền công ty bảo vệ. Biết rõ vụ trộm tinh vi này hoàn toàn do bảo vệ của mình chủ mưu nên phía Công ty bảo vệ làm đơn gửi công an Nhơn Trạch, kèm theo là một bộ hồ sơ có cái tên Lê Doãn Yên, quê ở tận Thanh Hóa.



Cơ quan CSĐT đọc lệnh khám xét cửa hàng của Phan Kỳ Thạch ở chợ Nhật Tảo - nơi tiêu thụ tài sản của băng trộm (ảnh: Hoài Nam)



Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Đồng Nai, 3 cán bộ Công an Nhơn Trạch trực tiếp đến Cục CSHS Bộ Công an (thường trực phía Nam) nhờ hỗ trợ truy tìm nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 ngày tổ công tác đã xác định thủ phạm chính trong vụ án này là Đinh Văn Thường, sinh 1983, quê quán Quỳnh Phụ, Thái Bình (mới ra tù hồi tháng 6 về hành vi trộm cắp tài sản). Công an cũng xác định nơi cư trú hai nghi phạm Đức, Trường nên ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp.

Đưa Yên (tên thật là Thường) về trụ sở Cục CSHS để đấu tranh, Thường khai nhận chính mình làm hồ sơ giả tên Lê Doãn Yên rồi đến công ty Việt Long xin việc, mục đích chính là để trộm cắp tài sản.



Từ lời khai, tổ công tác tiếp tục di lý đối tượng đến đường Hồng Lạc (phường 10 quận Tân Bình) khám xét nhà người mua hàng ăn trộm.

Tại nhà và tiệm của H., tổ công tác thu giữ 5 máy biến tần và hàng chục bộ thiết bị điện tử là tang vật vụ án...