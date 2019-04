Bắt đàn em Oanh 'Hà', lộ đường dây ma túy ở TP.HCM

VKS tỉnh Nghệ An thông báo về chuyên án ma túy cực lớn Ngày 19- 4, Phòng 1, VKSND Nghệ An có báo cáo về kiểm sát tin báo chuyên án VA - 319MT triệt phá thành công thu giữ hơn 489 kg ma túy để bên quốc lộ 48B ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) hôm 17-4. Theo đó, Nguyễn Văn Phú cùng ba nghi can khác cùng ở TP Vinh đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ và khám xét nơi ở.

Kiểm đếm số ma túy là tang vật của chuyên án - Ảnh Đ.LAM Công an xác định “trùm” đường dây ma túy xuyên quốc gia là người Đài Loan và Phú từng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Nhóm này đã thuê một kho gần quốc lộ 1A để chứa ma túy trong các loa thùng. Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đường dây ma túy lớn này hoạt động rất tinh vi, chặt chẽ. “Khi biết cảnh sát chốt chặn mọi nẻo đường thì chúng mới để các bì tải chứa ma túy xuống bên đường, gần cánh đồng muối" - ông nói. Được biết, trên trang cá nhân trước ngày bị bắt, Phú còn chia sẻ đoạn phim và viết “đến đoạn cuối bất ngờ với cái kết, mỉm cười thở dài một cái nhẹ rồi nước mắt rơi”…