Chi tiết cuộc vượt ngục khó tin của Huy 'nấm độc' ở Bình Thuận

Liên quan đến vụ án này, ngày 2-8-2019, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thực hiện lệnh bắt giam với Đại úy Lê Minh Sơn, cán bộ đội Cảnh sát Bảo vệ, công tác tại Trại tạm giam Công an Bình Thuận.

Ông Sơn bị bắt về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 355 của Bộ Luật Hình sự 2015.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đọc lệnh bắt giữ đại úy Lê Minh Sơn Cơ quan điều tra xác định: Lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Sơn đã mang điện thoại di động vào trong khu vực tạm giữ, tạm giam đưa cho một phạm nhân để người này mang vào trong buồng giam cho các bị can sử dụng. Tổng công ông Sơn đã nhận 91 triệu đồng từ việc "cho thuê" điện thoại này.

Hành vi của ông Sơn vi phạm Điều 3; khoản 2, Điều 5 và khoản 6 Điều 6 Thông tư 27/2016/TT-BCA ngày 28/6/2016 của Bộ Công an quy định về công tác vũ trang bảo vệ cơ sở giam giữ.