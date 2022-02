Trao nhiều giấy khen cho Đại úy Nguyễn Ngọc Huy Giám đốc Công an TP.HCM và chủ tịch UBND TP Thủ Đức đã tặng nhiều giấy khen cho Đại úy Nguyễn Ngọc Huy vì đã có nhiều thành tích về công tác phòng chống dịch COVID-19; phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021; cao điểm thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng gắn với đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên đán…