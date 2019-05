Đâm chết vợ 'hờ' rồi trốn đi Long An làm thợ hồ

Sáng 11-5, Cảnh sát hình sự Công an Long An cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an TP.Tân An và Cảnh sát hình sự Công an Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ Trần Văn Tuất (46 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đây là bị can đang có quyết định truy nã toàn quốc về tội giết người.



Trần Văn Tuất lúc bị bắt

Theo hồ sơ, Tuất và chị N.T.D (42 tuổi) có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Để thuận tiện cùng đi làm ăn, cả hai đến thuê phòng trọ ở xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức (Bà Rịa -Vũng Tàu) ở.



Khoảng 15 giờ ngày 21-4, Tuất và chị D xảy ra cự cãi lớn tiếng, sau đó “chồng hờ” đã lấy dao đâm chém chị D khiến chị này bất tỉnh. Do vết thương quá nặng, khi vào bệnh viện cấp cứu, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Tuất trốn vào TP. Tân An (Long An) thuê phòng trọ. Để có tiền sinh sống, Tuất xin làm thợ hồ.

Ngày 3-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định truy nã người này.

Qua truy xét, Cảnh sát hình sự Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện ra “tung tích” của Tuất tại phường 6, TP. Tân An. Đến trưa 10-5, các trinh sát hình sự hai tỉnh tới công trình người này đang lao động...