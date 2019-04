Dấu vết trên thi thể tố cáo hung thủ thảm sát ở Bình Dương

Vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra tại khu phố Tân Ba (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đã gây rúng động dư luận. Người dân quanh khu vực còn bàng hoàng bởi kẻ sát nhân đã ra tay dã man với ba người.





Ban chuyên án họp nhanh tại hiện trường để vạch phương án điều tra.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án. Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được tung vào cuộc.

Dấu vết của hung thủ trên thi thể nạn nhân…

Nạn nhân trong vụ thảm sát là 3 người: Bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái ruột của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh N. (17 tuổi) và người cháu ngoại là bé Nguyễn Thị Bảo T. (8 tuổi).



Theo nhận xét của những người hàng xóm , bà Cúc sống tại đây đã lâu, gia đình không khá giả, người chồng đã mất cách đây nhiều năm do bị điện giật. Bà Cúc sống rất chan hòa với mọi người xung quanh, bà có ba người con gái, hai người con gái đầu đã lấy chồng và đã ra ở riêng. Bà Cúc và người con gái út ở cùng nhau. Thường ngày, bà Cúc bán cà phê và nước ngọt cho những công nhân và tài xế xe ở bãi cát gần nhà.

Khi tiếp cận hiện trường, xem xét dấu vết... Ban chuyên án đã vạch ngay hướng điều tra.

“Các nạn nhân đều bị chém hàng chục nhát vào người, dấu vết tại hiện trường cho thấy nạn nhân N. bỏ chạy nhưng bị hung thủ truy sát đến cùng. Những nhát chém để lại trên người nạn nhân cho thấy hung thủ có vẻ rất căm hận”, một thành viên Ban chuyên án nhận định.



Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường phía trong ngôi nhà bị thảm sát.

“Chỉ những người quen biết và có mâu thuẫn, thù tức với nạn nhân nên mới ra tay như vậy. Bên cạnh đó, ngôi nhà không có dấu hiệu lục soát, không bị mất tài sản. Nên Ban chuyên án nhận định hung thủ gây án chỉ là những người quen với nạn nhân và có thể là do mâu thuẫn tình cảm", Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết.

Từ nhận định chính xác này, hướng điều tra tập trung vào các mối quan hệ của nạn nhân và nhanh chóng khoanh vùng những kẻ tình nghi.

Ra tay thảm sát vì mâu thuẫn nhỏ...

Các trinh sát tỏa ra xác minh các mối quan hệ của bà Cúc và đặc biệt là các mối quan hệ của chị Trần Thị Quỳnh N.

Hàng trăm người thuộc diện tình nghi được mời về làm việc, lấy lời khai. Những người có dấu hiệu liên quan được sàng lọc.

Tối ngày 24-4, Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, Bình Dương), người hàng xóm cách vài căn nhà của nạn nhân cũng được công an triệu tập lên làm việc.



Ban đầu tên Luận quanh co chối tội.

Luận không nghề nghiệp ổn định, ăn chơi lêu lổng, nghiện ma túy và thường xuyên cờ bạc lô đề. Thời điểm làm việc với Luận, cơ quan công an phát hiện người này có nhiều vết thương trên tay.

Qua làm việc, Luận có những dấu hiệu bất nhất trong lời khai, tinh thần không ổn định. Sau hai giờ khai thác đấu tranh với những lập luận kèm chứng cứ mà công an đưa ra, Luận đã nhận tội.

Theo lời khai của Luận, hàng ngày Luận thường qua nhà bà Cúc uống cà phê. Tại đây, Luận cảm thấy bị chị Trần Thị Quỳnh N. coi thường. Lý do vì khi Luận thường xuyên tới quán cà phê mở phim "không lành mạnh" và hay cờ bạc, ăn chơi lêu lổng nên hay bị chị N. đuổi về. Luận bực tức và ôm hận trong lòng.







Hung khí hung thủ dùng trong vụ thảm sát.

Ngày 23-4, sau khi bị thua hết tiền do đánh bạc, Luận nảy sinh ý định tự tử. Lúc này, Luận nhớ đến chị N. nên nghĩ ngay đến việc trả thù. Luận đã lên kế hoạch kỹ càng.

Khuya ngày 23-4, Luận mang theo hung khí chuẩn bị trước gồm 3 con dao, 1 cây mã tấu rồi đến nhà bà Cúc.

Trước khi đột nhập vào nhà bà Cúc, Luận dùng dây kẽm cột chặt cửa 5 phòng trọ sát nhà nạn nhân mà theo lời khai của hung thủ là "để khi hành động nếu bị phát hiện thì không ai có thể ứng cứu và can thiệp".



Nơi hung thủ cột chặt 5 cửa phòng trọ bằng dây kẽm.

Khi cạy mái tôn đột nhập vào nhà, Luận bị bà Cúc phát hiện, thấy vậy Luận lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc gục ngã rồi tiếp tục ra tay sát hại chị N. và cháu T.

Sau khi gây án, hung thủ trở về nhà tắm rửa rồi vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng gần 200 mét rồi quay về nhà.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, mặc dù nghi phạm khai là do mâu thuẫn với con gái của bà Cúc, tuy nhiên do vẫn đang trong quá trình điều tra nên công an vẫn chưa kết luận.



Công an Bình Dương công bố thông tin ban đầu vụ thảm sát kinh hoàng.

Như PLO đã đưa tin, sáng ngày 24-4 khi chị Trần Thị Minh Phương đi làm về qua nhà bà ngoại (bà Cúc) đón con gái thì thấy cửa khóa ngoài, gọi mãi không thấy động tĩnh gì. Khi chị nhìn qua cánh cửa thì phát hiện con gái mình nằm bất động.

Chị hoảng hồn kêu cứu, chạy qua nhờ người thân và hàng xóm phá cửa bên hông nhà để vào trong thì phát hiện 3 người đã chết.



Gia đình nạn nhân tổ chức đám tang cho 3 người.

Tại hiện trường bé gái Nguyễn Thị Bảo T. được phát hiện nằm sấp ngay giữa nhà dưới, bà Cúc nằm trên giường trong phòng ngủ, mặt bị phủ bởi tấm chăn, còn người con gái của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh N. thì nằm chết ở hành lang lối đi giữa nhà trên và nhà dưới.