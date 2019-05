Hình sự xuyên đêm bắt nghi can cướp giật cố thủ trong nhà dân

Vụ vây ráp từ chiều đến tận đêm muộn ngày 15-5 bắt Trương Tấn Hoàng (58 tuổi, quận Phú Nhuận) nghi can cướp giật tài sản là những kí ức mà các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận 1) và công an phường Tân Định khó quên.



Trương Tấn Hoàng tại cơ quan điều tra.

Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 16h ngày 15-5 trên đường Thạch Thị Thanh (phường Tân Định, quận 1,TP.HCM). Nạn nhân bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt áp sát giật chiếc điện thoại. Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến những người dân xung quanh không kịp phản ứng. Nạn nhân chỉ kịp la lớn : “Cướp! Cướp”…

Từ trình báo của nạn nhân, qua truy xét, trích xuất hình ảnh camera cùng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự quận 1 nhanh chóng xác định nghi can. Đây là đối tượng cướp giật chuyên nghiệp, từng có nhiều tiền án tiền sự.

Chỉ vài chục phút sau khi gây án, công an đã tra ra nhân thân lai lịch của nghi can này. “Hoàng ở Phú Nhuận. Nhưng khi chúng tôi về bên Phú Nhuận thì được biết, người này không về nhà. Chúng tôi biết đối tượng vẫn còn lẩn trốn trong khu Văn Hiến. Trước đó, quá trình truy đuổi, đối tượng chống cự lại sau đó trốn vào nhà dân. Anh em hình sự quận 1 cùng công an phường Tân Định vây ráp 5 tiếng đồng hồ sau đó mới phát hiện và bắt được.”, trinh sát hình sự quận 1 nhớ lại.



Tang vật và phương tiện thu giữ.

17h ngày 15-5, trinh sát hình sự quận 1 phối hợp cùng công an phường Tân Định tổ chức vây ráp, siết chặt vòng vây, mục đích phải bắt bằng được nghi can. “Chúng tôi chốt chặn các hẻm, sàng lọc hàng chục căn nhà, để xác định vị trí ẩn náu chính xác của đối tượng này”, lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự quận 1, người trực tiếp chỉ huy cuộc vây bắt kể.

Kể ngắn gọn là vậy nhưng thực tế để làm được điều này không hề dễ dàng. Bởi nhắc tới những con hẻm ở khu Văn Hiến, nhiều người không khỏi rùng mình. Đây vốn là khu dân cư phức tạp, là nơi ẩn thân của nhiều đối tượng có tiền án tiền sự, cờ bạc. Chưa kể tới địa hình hẻm nhỏ, các con hẻm thông nhau như những ô bàn cờ, đối tượng rất dễ tẩu thoát. Nếu không thông thuộc, nắm vững địa bàn, người lạ vào đây rất dễ lạc đường.

Ngay khi trinh sát siết chặt vòng vây, đồng bọn của Hoàng ngay lập tức bung ra dùng mọi thủ đoạn hòng ngáng chân công an tạo thời gian, thời cơ cho nghi can tẩu thoát.

Quyết phải bắt bằng được, cánh trinh sát chủ công tiếp tục công cuộc tìm kiếm, lọc từ từ, cánh phòng thủ kiên trì vây ráp, dần siết chặt vòng thép.

Đến đêm khuya cùng ngày, Hoàng chính thức sa lưới tại hẻm 68 khu Văn hiến phường Tân Định quận 1. Chiếc điện thoại được thu hồi để làm thủ tục trả lại cho nạn nhân. Hơn 12h đêm, khi các thủ tục đã cơ bản hoàn tất, các trinh sát mới được ăn bữa tối. Bữa cơm muộn, dù ai cũng mệt và đói nhưng ai cũng vui.

Bước đầu công an xác định Hoàng từng có có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.