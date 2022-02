Sau khi vụ án xảy ra, nhiều trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bình Tân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM tập trung truy xét, bắt được “kẻ thủ ác” sau 18 giờ gây án.

Án mạng tối mùng 3 Tết

Ngày 7-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM bàn giao Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) cho Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM xử lý về hành vi giết người.



Vụ việc khiến xe anh N lao vào cột điện gây nên cái chết của hai nạn nhân. Ảnh: HT

Huy chính là người đã đạp xe, khiến hai người là anh LVN (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và em NGB (13 tuổi, tạm trú quận Tân Phú) tử vong.

Theo điều tra, khoảng 22 giờ 44 phút ngày 3-2 (ngày mùng 3 Tết Nguyên đán) anh N điều khiển xe máy biển số TP.HCM chở theo em B chạy trên đường Tân Kỳ Tân Quý hướng về đường Bình Long.

Khi đến trước số 929 Tân Kỳ Tân Quý (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) thì bị một nam thanh niên chạy xe cùng chiều đạp xe.



Người dân xung quanh sau đó có mặt đưa cháu B đi cấp cứu. Ảnh: HT

Cú đạp khiến xe anh N lao vào trụ điện bê tông bên đường. Anh N tử vong tại hiện trường do đa chấn thương; em B mặc dù được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, lấy lời khai để điều tra.

Theo một cán bộ điều tra, thời điểm giáp Tết, Đội CSHS Công an quận Bình Tân túc trực 24/24 với 100% quân số.

Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được huy động phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy xét.



Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: NT

Tuy nhiên, hình ảnh từ hiện trường khá mờ nhạt, chỉ cho thấy việc một thanh niên khoảng 30 tuổi, đi xe máy màu đỏ đạp xe do anh N điều khiển. Trời tối nên biển số xe nghi phạm mờ nhạt, không rõ ràng.

Bên cạnh đó, do hai phương tiện đều đang lưu thông nên lời khai nhân chứng rời rạc, không rõ ràng. Thông tin ít ỏi cho thấy người này di chuyển từ quận Tân Phú vào đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A.

Hình ảnh từ các camera an ninh cho thấy, sau khi gây án, nghi phạm quay đầu xe đi về hướng đường Mã Lò, rẽ trái vào đường Lê Văn Quới hướng về Ngã tư Bốn xã rồi vào hẻm 285 Lê Văn Quới (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Mọi manh mối tưởng chừng đi vào ngõ cụt.

Nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm tỏa đi nhiều hướng, không kể ngày đêm rà soát các đối tượng nghi vấn với quyết tâm đưa nghi phạm gây án ra ánh sáng.

Phá án sau 18 giờ

Qua nhiều thông tin quý giá, đến 16 giờ ngày 4-2 (tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán) tức sau 18 giờ truy xét, đơn vị phối hợp đã xác định được danh tính của kẻ thủ ác.



Hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận lại hành vi của Huy. Ảnh chụp từ clip

Đó chính là Nguyễn Thanh Huy quê An Giang, thuê trọ ở căn nhà trong hẻm đường Lê Văn Quới (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Tuy nhiên, thời điểm này, Huy đã bỏ trốn khỏi phòng trọ, đi đâu không rõ. Công an thu giữ chiếc xe máy 51R1-2131 mà Huy đã sử dụng thời điểm gây án.

Qua rà soát, Công an quận Bình Tân, Phòng PC02 đã phối hợp với Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang tiến hành rà soát, kiểm tra nhà của Huy nhưng cũng không phát hiện.



Sau 18 giờ truy xét, Công an quận Bình Tân đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt được Huy. Ảnh: CA

Công an tiếp tục rà soát, mật phục theo dõi và phát hiện Huy đang lẩn trốn tại nhà bà ngoại ở phường Long Hưng (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) nên ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày mùng 3 Tết đã ăn nhậu ở nhà người quen.

Sau đó, Huy điều khiển xe máy chạy trên đường Lê Văn Quới thì có va chạm với xe máy do anh N điều khiển chở theo em B.

Tức giận do va chạm, sẵn hơi men, Huy đuổi theo hai nạn nhân qua nhiều tuyến đường, khi đến trước số 929 Tân Kỳ Tân Quý thì đuổi kịp.

Huy dùng tay nắm cản sau xe máy của anh N để kéo lại nhưng không được nên truy đuổi tiếp và dùng chân đạp khiến nạn nhân té ngã vào trụ điện.

Sau khi gây án, biết nạn nhân gặp nạn nên Huy đi về phòng trọ để ngủ rồi bỏ về quê vào sáng ngày hôm sau.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân nhận thấy hành vi của Huy dùng chân đạp xe của anh N khi đang lưu thông cùng chiều ở tốc độ cao khiến hai nạn nhân tử vong có dấu hiệu của tội giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 nên bàn giao cho Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.