Truy tìm nhiều chủ ô tô trong vụ xới bạc khủng của Hùng Sida

Ngày 10-10-2019, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” do Nguyễn Mạnh Hùng (biệt danh Hùng Sida, 35 tuổi, trú phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cầm đầu, xảy ra hồi tháng 3 năm nay tại huyện Đak Đoa.



Số xe "vô chủ" sau vụ bắt sới bạc khủng

19 ô tô “vô chủ’, 96 bị can



Theo Công an tỉnh Gia Lai, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ tại hiện trường 19 xe ô tô nhưng chưa làm việc được với chủ sở hữu, người mua, người sử dụng xe ô tô.

Cụ thể, có 4 xe ô tô biển số 47A-24288, 47C-14306, 47A-19756, 81A-03820 xác minh tại địa phương nhưng chủ sở hữu vắng mặt, chuyển đi nơi khác, không xác định được nơi cư trú; có 15 xe ô tô biển số 47A-18792, 47A-04085, 18A-07985, 81M-5009, 48B-00386, 81A-13924, 81A-08350, 81A-13640, 81A-11702, 81A-15424, 81L-2073, 81A-00311, 81B-01151, 79A-07199, 47A-01287 chưa làm việc được với những người mua lại xe hoặc những người sử dụng xe do bán giấy tay với nhau. Những xe này không sang tên, không ghi giấy tờ gì nên không có thông tin người mua lại hoặc xác minh tại địa phương vắng mặt nên không làm việc được.

Để phục vụ công tác điều tra giải quyết vụ án, Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là chủ sở hữu, người mua xe, người sử dụng xe, người có liên quan đến các xe ô tô trên thì liên hệ Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, số điện thoại 0694.329223) trước ngày 12-11-2019 để phối hợp giải quyết. Nếu quá thời gian trên, Công an tỉnh Gia Lai sẽ xử lý số phương tiện trên theo quy định.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 30-3-2019, nhiều đơn vị Bộ Công an đột kích, phát hiện và bắt giữ được khoảng 200 con bạc chơi tại thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. Đến gần 1 giờ 30 ngày 31-3-2019, công tác khám xét mới cơ bản hoàn tất, tang vật thu giữ là hơn 450 triệu đồng, hàng chục ô tô các loại, 80 điện thoại di động và nhiều tài liệu chứng cứ khác có liên quan.

Tháng 4 vừa qua, vụ án được khởi tố với 96 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Liên quan vụ án phá rừng, cướp gỗ, lao xe vào bộ đội biên phòng

Công an Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cũng đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng xảy ra vào năm 2016.

Khoảng 2 giờ ngày 6-10-2016, tại đội 12 (xã Ia Chía, huyện Ia Grai), cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Ia Chía phát hiện 5 xe tải chở một số lượng gỗ rất lớn qua địa bàn. Ngay lập tức, lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra thì phát hiện số gỗ trên không có giấy tờ hợp pháp nên đã huy động thêm người bắt giữ lô gỗ trên.

Khi lực lượng chức năng vào cuộc, nhóm lâm tặc chạy tán loạn, bỏ lại những phương tiện và tang vật trên đường.



Số gỗ không nguồn gốc và phương tiện vận chuyển chúng

Đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, nhóm lâm tặc kéo thêm 20 đối tượng không rõ lai lịch quay lại hiện trường với ý đồ cướp lại xe gỗ. Ban đầu những người này xin cơ quan chức năng tha, khi không được, họ liền xông lên 3 xe tải, nổ máy toan tháo chạy. Lực lượng chức năng liền nổ súng cảnh cáo thì họ cho xe lao thẳng, nhiều cán bộ may mắn thoát nạn khi kịp thời nhảy ra ngoài nhưng 3 xe máy (1 của Trưởng Công an xã Ia Chía, 2 của cán bộ đồn biên phòng) thì bị hư hỏng nặng.

Sau đó, lực lượng chức năng bố ráp toàn bộ các ngã đường và đã giữ lại toàn bộ tang vật và phương tiện, toàn bộ lâm tặc đều bỏ trốn hết.

Kiểm lâm huyện Ia Grai xác định, tang vật gồm 240 lóng, hộp gỗ các loại từ nhóm I đến nhóm V với tổng khối lượng là 76,408m3. Tất cả 5 phương tiện vi phạm đều không có biển số, đều đã bị đục, thay đổi số máy, số khung, chưa xác định được chủ sở hữu.



Cơ quan chức năng đang kiểm đếm số gỗ tang vật

Theo cơ quan Công an, vụ án này sau đó phải tạm đình chỉ điều tra do không tìm được nghi phạm.

Thời gian sau, dựa vào chứng cứ thu thập được, đến tháng 7-2019, công an phục hồi điều tra, khởi tố bị can đối với Hùng Sida để điều tra tội vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng. 8 bị can khác cũng bị khởi tố cùng với Hùng Sida là Nguyễn Hữu Thuộc, Nguyễn Mạnh Tuấn, Đào Đình Kha, Đinh Lê Lai, Lê Trung Nguyên, Lê Minh Đức, Hoàng Minh Hiếu (cùng trú tỉnh Gia Lai) và Dương Thiếu Hạ (quê Bình Định).