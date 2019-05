'Tú ông' đưa hơn 100 cô gái vào cà phê ôm, kích dục

Ngày 17-5, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM) cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản do Đỗ Xuân Tuấn (27 tuổi, ngụ Thanh Hóa) cầm đầu.



Đỗ Xuân Tuấn cầm đầu đường dây. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.



Dọa cắt tóc, cạo đầu, lột sạch quần áo



Chỉ trong hơn một tuần lễ, công an đã mời làm việc 47 người gồm quản lý, chủ quán, nhân viên, bị hại… kịp thời giải thoát cho 13 cô gái khỏi những điểm cà phê ôm, massage kích dục…

Công an đang điều tra xác minh về hành vi buôn người của đường dây này.

Chuyên án khẩn cấp triệt phá chỉ trong thời gian ngắn nhưng để lại nhiều ám ảnh với các trinh sát đặc nhiệm bởi thủ đoạn tinh vi và sự tàn nhẫn. “Có em mới chỉ 17 tuổi thôi”, Trung tá Mai Thống Nhất, Đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm nói.

Theo đó, manh mối vụ án bắt đầu từ tiếng cầu cứu của một cô gái bị lừa bán vào tiệm massage Trường Phát (Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Thời điểm biết mình đã bị lừa, cô gái kiên quyết không chịu làm công việc dơ bẩn nên đã phản kháng. Nhóm người này yêu cầu, muốn về gia đình phải giao 8 triệu đồng mới cho chuộc con gái về.

Lặng lẽ đeo bám, ngày 6-5, khi người mẹ vừa tới giao tiền, trinh sát đặc nhiệm phối hợp cùng Hình sự Hóc Môn ập vào bắt quả tang và mời 7 nhân viên cơ sở này về làm việc.



Tang vật thu giữ tại một quán cà phê ôm. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Từ đây, một đường dây lừa đảo việc làm, bắt giữ người trái pháp luật dần lộ diện. Theo đó, thủ đoạn của chúng là đăng tuyển nhân viên việc nhẹ lương cao trên Internet dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ cả tin.

Ngay khi có người gọi tới, chúng sẽ hẹn địa chỉ, ngon ngọt mức lương 10-50 triệu/tháng. “Trên đường đi, có nạn nhân bị lột sạch tài sản: dây chuyền, điện thoại. Phản kháng gắt sẽ bị đẩy xuống giữa đường đêm hôm. Với mỗi cô gái được đưa tới các động thành công, Tuấn và đồng phạm sẽ được trả từ 3-10 triệu đồng”, trinh sát đặc nhiệm kể chuyện.

“Vào quán đầu tiên, thấy nhân viên ăn mặc hở hang tôi không đồng ý làm vì biết đây là cafe kích dục. Hai người đàn ông lại dẫn tôi ra xe đi tiếp. Trên xe, một người doạ rạch mặt, cắt tóc, cởi hết quần áo nếu tôi dám bỏ chạy", cô L. kể.

Tới quán thứ hai, chủ quán ngọt ngào: “Cũng chỉ làm công việc như vợ chồng thôi mà, ráng làm trả hết 5 triệu sẽ cho về”, L. nhớ lại. Theo đó, họ yêu cầu chị ở lại làm việc trong 4 tháng.

Tại quán cà phê này, nữ phải bưng bê nước cho khách và phục vụ kích dục hoặc quan hệ nếu khách muốn, chủ quán yêu cầu với giá 300.000/lần. Tiền khách trả phải đưa cho chủ quán nhưng sẽ được hưởng 60.000đồng/lần sau khi hết hợp đồng.

Quán chỉ bao ăn ở, những khoản còn lại như bao cao su, giấy vệ sinh..., các cô gái phải tự lo.

Tổng lực phá án

Những cô gái sau đó được đưa đi khắp TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… Nhiều cô gái bị cắt liên lạc với gia đình.



Tuấn và đồng phạm bị khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Từ hồ sơ thu thập cùng lời khai của những bị can, chỉ trong 3 ngày, Đội Hình sực đặc nhiệm dốc toàn lực phối hợp cùng công an địa phương kiểm tra 5 điểm ở TP.HCM và các tỉnh, gồm: Cà phê 79 (Đồng Nai), Khách sạn Karaoke Gia Minh (Nhà Bè), Karaoke Ngôi sao mới (Bình Dương), Massage Ngân Bình (Bình Dương), Cà phê Ly Ly (Đồng Nai), Café Tiến Đạt (Đồng Nai).

"Ngay khi truy ra đường dây này, chúng tôi đã nhanh chóng xác định nhân thân lai lịch của đối tượng này. Trước đó, chúng tôi phối hợp cùng công an Bình Định khi hay tin đối tượng xuất hiện ở đây. Nhưng mình chậm chân hơn nó một bước, khi anh em vừa tới thì Tuấn đã bay ra Hà Nội, Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành, Phó đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm là người trực tiếp cùng anh em bay ra Hà Nội bắt Tuấn và Hoàng”, Trung tá Mai Thống Nhất nói.



Kích điện, súng, dao... thu tại một điểm cà phê kích dục. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Chỉ khi hay tin Tuấn bị tóm gọn đang trên đường di lý từ sân bay về đội, các trinh sát đặc nhiệm mới thực sự thở phào. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận hành vi. Theo đó hắn dùng tên Nam để giao dịch đăng tuyển người và bán họ cho các cơ sở massage kích dục, karaoke ôm, cà phê kích dục.

Theo đó, Tuấn cùng đồng phạm đã thực hiện hơn 100 vụ, lợi nhuận thu về tùy từng vụ sẽ chia tùy theo vai trò, năng lực từng người.

Theo các chiến sĩ, án phá thành công không chỉ là công sức của anh em đặc nhiệm mà còn nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của công an các thành phố, tỉnh, địa phương: Phòng cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội, Công an tỉnh Bình Định, Công an xã Tân Uyên, Vĩnh Cửu, Long Thành, Thuận Giao, Hiệp Phước (Nhà Bè)…

Án đã phá, 13 cô gái được giải cứu, còn những cô gái khác, họ đang ở đâu?”.