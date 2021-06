Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Ngô Minh Khâm (38 tuổi, quê Cà Mau) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land (số 137-139 Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).



Đầu tháng 7-2020, ông Ngô Minh Khâm bị khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng về tội danh trên.



Ông Ngô Minh Khâm (giữa) trước khi bị bắt. Ảnh: NGÂN NGA

Theo điều tra, từ năm 2017 đến năm 2018, nhiều người đã tin lời quảng cáo của Phú Thịnh Land mua đất nền các dự án Eco Garden, Hưng Phát Center 2, Eco Garden 3 và Eco Garden 5 ở hai huyện Cần Đước và Bến Lức (Long An).

Ngoài ra, tại TP.HCM, Khâm lập các dự án Eco City Tân Kiên, Phú Thọ Hòa Tân Phú và khu đô thị Phú An Thịnh (cùng ở TP.HCM).

Mặc dù người mua đã thanh toán tiền nhưng chờ đợi mòn mỏi vẫn không được làm thủ tục sang tên, ra sổ. Tuy nhiên, phía công ty này đưa lý do: “Không ra được giấy vì không phù hợp với quy hoạch”. Cuối cùng hai bên thanh lý hợp đồng và khách hàng phải mất rất nhiều lần đi lại để đòi tiền nhưng Phú An Thịnh Land mới chỉ trả lại được một phần.

Một số chính sách ưu đãi mà Nhâm đưa ra để khách hàng “sập bẫy” như nền đất thổ cư không có thật rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch; chiết khấu 5%-10% đối với khách hàng đóng ngay 95% giá trị nền đất thổ cư không có thật sau khi ký hợp đồng; cam kết bồi thường 20% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn.

Do quá tin tưởng vào việc làm ăn của công ty cũng như y vọng với chính sách ưu đãi mà Nhâm đưa ra, hàng chục người đã mua dự án của Nhâm.

Cho đến nay, Công an TP.HCM xác minh Ngô Minh Nhâm đã lừa đảo 88 khách hàng với số tiền gần 67 tỉ đồng.