Hoang báo bị cướp làm nhục để giữ chồng

Ngày 3-3, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đang củng cố hồ sơ xử lý bà VTMCE (45 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước.



Bà VTMCE tại cơ quan công an. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo công an, vào 0 giờ 15 rạng sáng 26-12-2019, bà E. đến Công an xã Kiến An trình báo việc bà bị kẻ lạ mặt xông vào nhà khống chế, hiếp dâm và cướp tài sản của bà khi bà đang ngủ cùng con trai.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Chợ Mới ngay lập tức đã đến hiện trường điều tra, xác minh và nhận thấy lời trình bày của bà E. có nhiều mâu thuẫn.

Qua đấu tranh, bà E. thừa nhận không có chuyện bà gặp chuyện động trời trên. Người phụ nữ cho biết do chồng thường xuyên vắng nhà, nghi ngờ chồng ngoại tình nên bà E. tự tạo hiện trường và báo tin bị cướp và hiếp nhằm giữ chồng ở nhà.