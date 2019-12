Học sinh lớp 10 bị đâm tử vong khi chuẩn bị hội khỏe Phù Đổng

Chiều nay (11-12), nguồn tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa sau khi một học sinh lớp 10 bị đâm tử vong tại Công viên Hội An (TP Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 10-12, em T.H.A (15 tuổi, ngụ phường Đông Sơn, học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi) đang tham gia luyện tập đồng diễn, chuẩn bị cho lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10 thì bất ngờ bị một đối tượng tấn công bằng dao.



Người thân, thầy cô giáo và bạn cùng lớp với T.H.A đến chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Đ.T

Nhát dao chí mạng đâm vào ngực khiến em A. đổ gục, dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng A. đã tử vong. Hung thủ sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP Thanh Hóa đã huy động lực lượng cảnh sát truy bắt đối tượng. Được sự vận động của gia đình, người này đã đến Công an TP Thanh Hóa đầu thú.

Hung thủ gây án được xác định là Ngô Sỹ Hoàng Hưng, sinh năm 2003, trú tại đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Nguyên nhân ban đầu được Cơ quan Công an TP Thanh Hóa xác định là do mâu thuẫn cá nhân nên dẫn đến vụ án đau lòng trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng. Đồng thời cơ quan chức năng cũng hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể em A. cho gia đình lo hậu sự.

Cũng trong sáng 11-12, ban giám hiệu, các thầy cô giáo Trường THPT Nguyễn Trãi và các bạn học cùng lớp đã đến chia buồn với gia đình và người bạn xấu số.