Ngày 5-6, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết vừa vận động đối tượng truy nã Nguyễn Đức Cường (40 tuổi, trú tại Bắc Ninh) đến cơ quan công an đầu thú.



Theo điều tra, khoảng 0 giờ 30 ngày 23-3-2018, anh N.T.A (46 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm) đang ngồi trước cửa nhà thì có ba nam thanh niên đi xe máy đến hỏi thăm đường ở khu vực tổ Yên Hà, thị trấn Yên Viên.

Anh T.A trả lời “không biết” thì bị các đối tượng bóp cổ và đánh vào đầu. Em trai anh T.A là nhìn thấy anh trai bị đánh có chạy ra giúp thì bị một đối tượng dùng dao chém gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gia Lâm đã điều tra, làm rõ đối tượng dùng dao chém em trai anh T.A là Nguyễn Đức Cường.

Công an sau đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Cường về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Cường nhanh chân bỏ trốn nên công an ra quyết định truy nã.

Hơn hai năm lẩn trốn, biết không thể trốn tránh được hành vi phạm tội của mình, hôm 22-5, Cường đã đến Công an huyện Gia Lâm đầu thú.