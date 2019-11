Hôm trước bị côn đồ vây chém, hôm sau bị trộm lấy 2 xe ba gác

Ngày 28-11, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) điều tra, truy xét vụ trộm tài sản mà nạn nhân là ông Trần Trung Cương (sinh năm 1973, quê Thái Bình; ngụ trên đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM).



Điều đáng nói, ông Cương cũng là nạn nhân của vụ côn đồ vây chém trọng thương mà PLO đã đưa tin vào rạng sáng 26-11. Trong lúc đang nằm viện thì bị kẻ gian đột nhập vào nhà kho, phá khóa lấy mất tài sản có giá trị.



Hình ảnh từ clip camera an ninh cho thấy hai tên trộm đột nhập vào kho lấy xe ba gác. Ảnh cắt từ clip

Vợ ông Cương là bà Nguyễn Thị Đông (sinh năm 1977) không khỏi bàng hoàng vì tai họa dồn dập. “Những tên trộm đã chốt cửa trước nhà tôi rồi sang nhà kho phá khóa, lấy đi hai xe ba gác trị giá hơn 100 triệu đồng” - bà Đông nói.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy những tên trộm đã lấy chiếc xe đầu, sau vài phút thì quay trở lại lấy chiếc thứ hai.



Trộm đã cắt khóa, đột nhập vào kho lấy mất hai chiếc xe ba gác. Ảnh: HT

Gia đình ông Cương cho biết do khu vực phức tạp về tình hình an ninh trật tự nên đã rất cẩn thận trong việc bảo quản tài sản. “Nhà kho được khóa hai lớp cửa, xe ba gác cũng được khóa bằng ba lớp dây nhưng đều bị kẻ trộm vô hiệu. Theo hình ảnh từ camera an ninh thì chúng có hai tên, đi xe máy” - bà Đông tiếp.

Cũng theo vợ ông Cương, hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một trong hai tên trộm có nhân dạng giống hệt người đã chém chồng mình hôm trước.



Khu vực kho được rào chắn cẩn thận nhưng vẫn bị trộm đột nhập lấy tài sản. Ảnh: HT

“Vài tuần trước, nhà tôi cũng bị mất một xe ba gác trị giá khoảng 50 triệu đồng và chưa kịp làm lại tường rào thì nay lại bị trộm tiếp, trong khi đó chồng tôi vừa mới bị chém nữa” - bà Đông buồn rầu.

Gia đình sau đó đã báo công an phường để điều tra, truy xét vụ việc. Những người dân khu vực cũng tỏ thái độ lo lắng về mức độ phức tạp về tình hình an ninh trật tự ở con hẻm 302 Lê Đình Cẩn.

Trước đó, như đã đưa tin, vào rạng sáng 26-11, ông Cương đang ngủ thì nghe thấy tiếng chửi bới, đập phá nhà của em gái nên vác gậy chạy ra. Vừa tới nơi, chưa kịp nói lời nào thì bị nhóm sáu người vây lấy đánh đập, một trong số này dùng mã tấu chém liên tiếp khiến nạn nhân nhập viện.

Hiện vụ việc đang được điều tra.