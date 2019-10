Hơn 100 người dương tính với ma túy trong quán bar ở Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 20-10, nhiều cảnh sát thuộc các đội nghiệp vụ của Công an quận Hải Châu bất ngờ đồng loạt ập vào kiểm tra quán bar TV Club tại số 207 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu 1, Đà Nẵng. Tại đây, mặc dù đã quá giờ kinh doanh nhưng quán bar vẫn mở nhạc inh ỏi. Hàng trăm người say sưa lắc lư trong tiếng nhạc to, ánh sáng huyền ảo.



Cảnh sát bao vây bên ngoài quán bar. Ảnh: CA

Khi lực lượng chức năng tắt nhạc, nhiều người thấy sự có mặt của cảnh sát đã nhanh chóng vứt ma túy xuống sàn nhà. Công an phát hiện 24 viên thuốc lắc, bốn gói ketamine, 11 điếu cần sa.

Lực lượng chức năng đưa 226 người trong đó có cả nhân viên về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, công an phát hiện có 114 người dương tính với ma túy. Công an quận Hai Châu đang lấy lời khai, phân loại để làm rõ vai trò của từng người.



Nhiều ma túy, bình shisha bị phát hiện. Ảnh: CA

Thời gian gần đây, Công an Đà Nẵng tập trung kiểm tra các quán bar hoạt động quá giờ, gây ồn ào ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân lân cận. Trước đó Công an quận Hải Châu đã kiểm tra và phát hiện nhiều người dương tính trong các quán bar, vũ trường như F3 Club, New Phương Đông…