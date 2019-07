Hơn 1.000 con dao tự chế trong căn nhà trọ ở quận 11

Ngày 6-7, Đội Cảnh sát hình Công an quận 11, TP. HCM đang tạm giữ Trác Tự Cường (quê An Giang), Lê Phượng Linh (quê Nghệ An) và Tô Quốc Ngọc (ngụ quận Bình Thạnh) để để làm rõ về hành vi buôn bán hơn 1.000 con dao tự chế, là hung khí nguy hiểm được nhập từ Trung Quốc.



Những con dao tự chế dễ dàng gấp khúc, cất giấu.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, khuya 5-7, Công an quận 11 phối hợp với Công an phường 10 kiểm tra căn nhà cho thuê tại số 190/28-30-32 đường Xóm Đất, phường 10, phát hiện trong căn phòng số 102 có nhiều bao tải chứa 1.064 dao tự chế.



Qua làm việc, Cường khai là cùng bạn gái giúp Ngọc bán dao tự chế.



Các bao chứa dao.

Thông qua mạng xã hội We Chat, từ tháng 6 năm 2019 đến nay, Ngọc nhập 1.400 dao tự chế từ Trung Quốc về để giao cho Cường bán với giá 120 ngàn đồng mỗi cây.

Số dao tự chế này dễ dàng cất giấu, nối dài, sẽ là hung khí nguy hiểm nếu các đối tượng sử dụng vào mục đích xấu, gây mất an ninh trật tự.