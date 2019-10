Hơn 17 kg nghi ngà voi vận chuyển trái phép

Ngày 15-10, đội Quản lý thị trường số 8 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh này kiểm tra ô tô đầu kéo 43S - 5971 kéo rơ mooc 43R - 017.16 do ông Nguyễn Hoàng Tuấn (ngụ phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển do nghi vận chuyển hàng trái phép.



Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ số vật phẩm nghi ngà voi vận chuyển trái phép. Ảnh: QUYÊN LƯU/TIN TỨC

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai thùng xốp được bọc kỹ, bên trong chứa tám khúc nặng 17,6 kg nghi ngà voi. Tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp đối với số hàng này.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tạm giữ toàn bộ số vật phẩm trên để tiếp tục làm rõ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.