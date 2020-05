Hỗn chiến kinh hoàng do mâu thuẫn mua bán cỏ Mỹ

Chiều 17-5, Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho hay cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự hai nghi can để phục vụ điều tra vụ hai nhóm đâm chém nhau ở TP Quy Nhơn rạng sáng 16-5, làm một người chết.

Bước đầu, cơ quan công an xác định có đến 25 người (đều ngụ TP Quy Nhơn) thuộc hai nhóm liên quan vụ đâm chém nhau này. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục vận động những người liên quan ra đầu thú.



Hàng chục thanh niên tham gia hỗn chiến, một người bị chém gục. (Ảnh cắt từ clip)

Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định thông tin: Bước đầu các nghi can khai nguyên nhân xảy ra vụ đâm chém giữa hai nhóm là do mâu thuẫn trong mua bán cỏ Mỹ - loại cỏ có hợp chất gây ảo giác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiền và Phước (tên thường gọi là Phước Mập) ở cùng một con hẻm tại TP Quy Nhơn và đều bán cỏ Mỹ. Do nảy sinh mâu thuẫn trong mua bán, nhiều thanh niên không mua cỏ Mỹ ở nhà Hiền nữa mà vào nhà Phước mua. Thấy vậy, Hiền chặn đường đánh nhóm người mua cỏ Mỹ ở nhà Phước.

Sau đó, nhóm thanh niên bị đánh kéo đến nhà, chém Hiền phải nhập viện. Hiền điện thoại cho em trai là Hậu, kể lại sự việc mình bị chém. Hậu huy động người, mang theo hung khí kéo đi tìm nhóm thanh niên mua cỏ Mỹ tại nhà Phước để trả thù.





Các túi cỏ Mỹ được công an thu giữ tại nhà những người liên quan. Ảnh: CACC

Khoảng 0 giờ ngày 16-5, hai nhóm gặp nhau, hung khí lao vào đâm chém loạn xạ trên đường Phan Bội Châu đoạn trước Trung tâm Thương mại chợ Lớn Quy Nhơn.

Trong lúc hỗn chiến, Lê Đức Độ (27 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) bị chém đứt lìa cánh tay, gục tại chỗ. Thấy có người bị chém gục, cả hai nhóm thanh niên đều nhanh chóng chạy trốn, bỏ mặc Độ nằm một mình. Sau đó, Độ được người dân đưa đến cấp cứu tại BV đa khoa Bình Định nhưng đã tử vong do bị thương quá nặng.





Hung khí hai nhóm đâm chém nhau được công an thu giữ. Ảnh: CACC

Khám xét nhà Phước, Công an tỉnh Bình Định thu giữ 37 túi đựng cỏ Mỹ. Còn tại nhà Hiền, công an thu giữ 400 gram cỏ Mỹ.