Chiều 15-2, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho hay cơ quan này đang điều tra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên, làm một người tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 45 ngày 14-2, trên quốc lộ 19 đoạn qua thôn Nam Tượng 2, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, hai nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau dữ dội để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Minh Sang (30 tuổi, ngụ xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) bị nhóm “đối thủ” chém trọng thương và tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.



Công an thị xã An Nhơn phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Định bắt giữ một số nghi can, đồng thời yêu cầu những thanh niên liên quan đang lẩn trốn ra trình diện để phục vụ điều tra.

.Trước đó, rạng sáng 9-2, tại xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, hai nhóm thanh thiếu niên cũng sử dụng hung khí đánh chém nhau, làm Đỗ Anh Quân (18 tuổi, ngụ xã Mỹ Chánh Tây) tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can đối 19 người liên quan với các tội giết người và gây rối trật tự công cộng.