Hỗn chiến sau va quẹt, 2 người thương vong ở Bình Tân

Theo thông tin ban đầu, tối 13-10, một nhóm 5 người đi xe máy và hai thanh niên đi chung xe máy được cho là bị va quẹt giao thông rồi nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi.



Cả hai nhóm chạy đến trước số 822/1 Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM) thì đánh nhau.



Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ảnh HT.

Một số người trong nhóm đã sử dụng hung khí để tấn công đối phương gây nên khung cảnh hỗn loạn.

Phát hiện vụ việc, người dân chạy ra can ngăn thì hai bên rời khỏi hiện trường. Hai người bị thương được đưa vào Bệnh viện Bình Tân cấp cứu nhưng một người đã tử vong.

Công an quận Bình Tân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến điều tra, lấy lời khai nhân chứng cũng như trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ vụ việc.