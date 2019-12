Hotgirl dụ dỗ 5 phụ nữ bán sang Trung Quốc

Ngày 4-12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp cùng Phòng 8, Cục CSHS (Bộ Công an) và cơ quan chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Tiên (20 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) và Phạm Thị Mến (27 tuổi, trú xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) để điều tra về hành vi mua bán người sang Trung Quốc.



Nguyễn Thị Tiên bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: VƯƠNG LINH

Trước đó, ngày 29-11, Tiên lừa đưa hai phụ nữ ở miền núi Nghệ An sang Trung Quốc để bán. Tuy nhiên, trên đường đi Tiên bị Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Phòng 8, Cục CSHS và Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang.

Từ lời khai của Tiên, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục bắt giữ Mến - một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán.



Phạm Thị Mến. Ảnh: VƯƠNG LINH

Bước đầu Mến và Tiên khai nhận năm 2015 cả hai đã lừa và đưa ba phụ nữ sang Trung Quốc bán cho những người đàn ông ở đây mua về làm vợ.

Bản thân Tiên từng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc nhưng sau khi trở về Việt Nam Tiên lại cùng Mến đi rủ rê, lừa gạt đưa các cô gái sang Trung Quốc bán lấy tiền chia nhau.