Hung hãn tấn công chủ nhà vì bị nhắc nhở chạy xe gây ồn ào

Theo nguồn tin của PLO, đến tối 2-9, công an TP.Thuận An (Bình Dương) phối hợp với công an phường An Phú đã triệu tập khoảng 10 thanh niên có liên quan đến vụ việc dùng hung khí đánh hai cha con ông THT nhập viện.



Đồ đạc trong nhà bị nhóm côn đồ đập phá. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày tại một khu dân cư thuộc phường An Phú (TP.Thuận An), một nhóm thanh niên điều khiển mô tô dàn hàng ngang, nẹt pô, phóng nhanh gây náo loạn trong khu phố.

Thấy vậy, ông T. đi ra trước cửa nhà nhắc nhở. Bực tức, nhóm thanh niên lấy hung khí quay lại xông vào nhà, tấn công người này.



Lực lượng công an phường An Phú nhanh chóng có mặt vây bắt khống chế nhóm côn đồ. Ảnh: KD

Bị tấn công, người đàn ông bỏ chạy, nhưng cả nhóm vẫn hung hăng truy đuổi đánh ông T. tới tấp, rồi đập phá đồ đạc trong nhà. Thấy cha bị đánh, người con gái lao vào can ngăn thì cũng bị nhóm côn đồ đánh bị thương.

Nhận được tin báo, công an phường đã huy động lực lượng tức tốc đến hiện trường vây bắt nhóm côn đồ này.



Hung khí nhóm côn đồ bỏ lại trên đường tháo chạy. Ảnh: LÊ ÁNH

Khi phát hiện lực lượng công an cả nhóm bỏ chạy và vứt bỏ hung khí trên đường tháo chạy. Một số thanh viên trong nhóm này bị giữ ngày sau đó.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.