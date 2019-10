Hung hăng chiếm đất, giang hồ Hải ‘vổ’ sa lưới

Nạn nhân bất lực Trong số nhiều nạn nhân của Hải “vổ” có anh TXT. Nạn nhân cho hay lô đất 100 m2 tại khu Đồng Xá có nguồn gốc là đất quốc phòng (Sư đoàn 363), được gia đình anh mua từ năm 2013 rồi xây tường bao, trồng cây. Tuy nhiên, tháng 7-2018, nhóm Hải “vổ” đã ngang nhiên đưa rất đông người cùng máy xúc tới phá tường bao, cây trồng rồi quây tôn, đổ vật liệu xây dựng cưỡng chiếm. Không thể một mình ngăn cản, anh chỉ còn cách trình báo chính quyền và công an. Tuy nhiên, theo anh T., sau đó cơ quan chức năng không có hành động cứng rắn, gia đình anh đành bất lực nhìn nhóm giang hồ chiếm. Một lô 100 m2 sát bên cũng bị tương tự. “Tới tháng 8-2018, khi tôi đưa ra giấy tờ về lô đất, Hải “vổ” nói đã chia 200 m2 đất này thành năm lô đất chia chác cho nhau nên không trả…” - anh T. nói. Theo nguồn tin từ Công an quận Hải An, Hải “vổ” có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; hai tiền sự, trong đó có một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.