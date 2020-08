Hung thủ giết người ở Bình Dương trốn ra Bình Thuận

Ngày 6-8, tin từ Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, cho biết đang làm thủ tục bàn giao Nguyễn Văn Mạnh (54 tuổi) ngụ KP Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi giết người.



Nghi can Mạnh khi vừa bị bắt. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ ban đầu, Mạnh hành nghề bán vé số và ở cùng dãy phòng trọ với vợ chồng anh Lê Văn Bình, chị Nguyễn Thị Mỹ Tý tại phường Tân Hiệp Đông, TP Dĩ An, Bình Dương.

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày, sáng sớm 4-8, Mạnh cầm một cây búa đóng đinh đi qua phòng trọ của vợ chồng anh Bình để đánh.

Tại đây, thấy anh Bình đang nằm ở cửa ra vào, Mạnh dùng búa tấn công vào đầu, mặt của nạn nhân. Thấy vậy, chị vợ chạy lại ngăn cản và van xin cũng bị Mạnh tấn công, gây thương tích nặng ở đầu.

Khi nghe vợ chồng anh Bình kêu cứu một số người dân ở gần đó ra ngăn cản thì Mạnh bỏ trốn.

Ngày 4-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Mạnh và tiến hành truy bắt.

Qua xem xét các mối quan hệ, Cơ quan điều tra phát hiện Mạnh có người thân bên vợ ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận nên đề nghị phối hợp xác minh.

Công an huyện Đức Linh đã tổ chức trinh sát rà soát các mối quan hệ và những nơi Mạnh có thể trốn.

Đến 18 giờ ngày 5-8, Công an huyện Đức Linh đã huy động hàng chục cảnh sát bí mật bao vây nhà em vợ của Mạnh tại thôn 2, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh và bắt nghi can.