Ngày 6-8, liên quan đến vụ nữ lao công bị cướp xe máy, Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đang tạm giữ sáu người để phục vụ điều tra.



Trong đó, Lê Minh Khánh (19 tuổi), Trương Thiên Bình (18 tuổi), Bùi Quý Dương (18 tuổi) và Trịnh Minh Hiếu (19 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) bị xem xét xử lý về hành vi cướp tài sản.

Ngoài ra, Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi) và Lê Thùy Trang (17 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) bị điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.



Bốn nghi phạm trực tiếp tham gia cướp xe máy của nữ lao công. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tối 2-8, nhóm của Lê Minh Khánh rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Hung khí mà nhóm này chuẩn bị là một cây kiếm.

Khi đến khu vực trước cửa số nhà 223 đường Đại Mỗ, phát hiện chị Lê Thị Trâm (nữ nhân viên Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội) đang dọn vệ sinh môi trường, cả nhóm tiếp cập, cướp chiếc xe máy của chị.

Sau khi cướp, nhóm của Khánh mang xe về để ở một con ngõ trên địa bàn phường Thanh Lương (Hai Bà Trưng, Hà Nội); đồng thời vứt hung khí ở cầu Vĩnh Tuy và cầu Long Biên rồi về nhà.

Cả nhóm cùng nhau bàn bạc việc tiêu thụ chiếc xe nhưng không bán được, nên mang chiếc xe để tại khu vực hàng rào khu huấn luyện vận động viên cấp cao trên đường Tân An Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Cảnh sát xác định Hoàng và Trang được nhóm của Khánh kể lại việc đi cướp chiếc xe máy nhưng đã không trình báo với cơ quan chức năng.



Hình ảnh chị lao công bị nhóm thanh niên cướp xe máy. Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, nhóm của Khánh gồm một số thanh niên còn trẻ nhưng rất manh động, nghiện game và thường tụ tập chơi bời lêu lổng.

Trong đó, Khánh có vai trò cầm đầu, trực tiếp dùng hung khí uy hiếp để cướp xe máy của nữ lao công. Khánh không có chỗ ở cố định và từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới ra tù hồi tháng 6-2021.

Khai với cảnh sát về lý do cướp chiếc xe của nữ lao công, Khánh nói chỉ nhận thức được rằng khi thấy chị đang dắt xe đi một thì lập tức nhảy xuống cướp. “Dù nữ lao công có van xin khóc lóc nhưng bọn em vẫn quyết tâm lấy” – Khánh khai.

Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tập trung điều tra, truy bắt nhóm đối tượng.

Lực lượng công an đã huy động hoảng 60 cán bộ chiến sỹ tham gia phá án. Sau hai ngày truy bắt, lần lượt các nghi phạm sa lưới.

Cũng theo Trung tá Cường, thời điểm xảy ra vụ việc vào đêm tối, không có nhân chứng, nhóm cướp đeo khẩu trang, đi xe không BKS nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Bằng việc rà soát hệ thống camera, cơ quan chức năng đã dựng lên cung đường di chuyển của các nghi phạm, từ đó bắt giữ cả nhóm.

“Công việc của công nhân môi trường thường diễn ra vào ban đêm, do vậy thời gian tới Công an quận Nam Từ Liêm sẽ phối hợp với đơn vị công ty môi trường để có biện pháp tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự”- Trung tá Cường nói.