Kẻ buôn ma túy cất giấu nhiều vũ khí thô sơ trong nhà

Ngày 24-12, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Vĩ (28 tuổi, ngụ ấp Thượng 01, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Bị can Nguyễn Văn Vĩ. Ảnh: QM

Theo thông tin ban đầu, tối 18-12, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Phú Tân phối hợp Công an thị trấn Phú Mỹ khám xét nơi ở của Vĩ ở ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ.

Tại đây công an đã bắt quả tang Vĩ đang sử dụng ma túy và thu giữ thêm bốn gói ma túy.

Công an còn thu giữ một số hung khí tự chế như dao, súng tự chế, bình xịt hơi cay...



Số hung khí công an thu giữ tại nhà trọ của bị can. Ảnh: QM

Tại cơ quan công an, Vĩ khai mua ma túy từ một người lạ ở huyện Chợ Mới rồi về sử dụng và chia nhỏ bán lại cho người nghiện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.