Kẻ chở 12.400 viên ma túy dùng dao chống cảnh sát

Chiều 13-1, Cơ quan công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết đã phá thành công chuyên án mang bí số 2021H, bắt Sầm Văn Cường (21 tuổi, trú bản Phong Quang, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An) giấu bánh heroin và 12.400 viên ma túy dưới yên xe máy.



Cường bị bắt cùng tang vật ma túy "khủng". Ảnh: CA

Trước đó, qua trinh sát lực lượng Công an huyện Quỳ Châu nắm được thông tin có nghi phạm đang móc nối với một số người Mông vận chuyển ma túy từ vùng biên về miền xuôi tiêu thụ. Lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu đã xác lập chuyên án 2021H để vào cuộc theo dõi, điều tra.

Đến khoảng 18 giờ 50 phút đêm 12-1, Ban chuyên án nắm được thông tin có thanh niên sẽ mang theo ma túy “khủng” đi qua Quỳ Châu nên đã chia các mũi nằm mật phục trong tiết trời giá rét để bắt quả tang.

Khi Cường chạy xe máy trên quốc lộ 48 (qua khu vực Bù Cống thuộc bản Ba Cống, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu) thì bị ban chuyên án vây bắt. Lúc này, Cường không chấp hành hiệu lệnh mà dùng dao nhọn để chống đối nhằm chạy trốn.

Các chiến sĩ cảnh sát đã nhanh chóng áp sát khống chế, bắt gọn Cường. Ban chuyên án giữ thu giữ trong cốp xe máy của Cường một bánh heroin và 12.400 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), một chiếc xe máy, một con dao nhọn.

Ngày 13-1, Ông Bùi Thanh An- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An cùng lãnh đạo UBND huyện Quỳ Châu đã trao thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân phá thành công chuyên án trên.