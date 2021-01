Kẻ cướp 17 tuổi thực hiện 3 vụ liên tiếp ở cửa hàng tiện lợi

Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM vừa bắt giữ TTPĐ (17 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Khoảng 2 giờ sáng 20-1, Đ mặc áo khoác đen có mũ trùm kín đầu, đeo mắt kính và khẩu trang đi vào cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình.

Đ mua một chai nước và khi vị khách cuối cùng trong cửa hàng rời đi thì tiến tới quầy thu ngân, dùng dao gí vào nữ nhân viên ép mở két tiền.

Đ. liền đó cướp đi xấp tiền mà theo trình báo là 200.000 đồng rồi tháo chạy.

Công an quận Tân Bình vào cuộc điều tra xác định trong rạng sáng cùng ngày, Đ. liên tục thực hiện hai vụ cướp khác với cùng thủ đoạn ở quận Tân Bình và Phú Nhuận, lấy đi số tiền 1,5 triệu đồng.

Đến 17 giờ cùng ngày, Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an quận Phú Nhuận truy xét, bắt giữ Đ khi người này đang lẩn trốn ở tỉnh Đồng Nai.

Ban đầu Đ đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo công an, kẻ cướp thường nhắm tới các cửa hàng tiện lợi thiếu vắng lực lượng bảo vệ vào các thời điểm khuya và rạng sáng. Do đó, chủ cửa hàng cần nâng cao cảnh giác, tăng cường về an ninh.