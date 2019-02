Kẻ cướp giật bỏ xe chạy bộ không thoát hình sự quận 1 và CSGT

Ngày 3-2, Công an quận 1 cho biết Đội Cảnh sát hình sự công an quận 1 phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM bắt và bàn giao Lê Quang Vinh (25 tuổi, quận 1) cho công an phường Phạm Ngũ Lão để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản.



Lê Quang Vinh và tang vật tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, vụ cướp giật xảy ra vào trưa ngày 3-2. Cụ thể, đang trên đường tuần tra phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn quận 1, trinh sát đội Cảnh sát hình sự công an quận 1 bất ngờ nghe tiếng la thất thanh: “Cướp! Cướp,…”.

Cùng lúc này, hai thanh niên bất ngờ chạy xe máy vọt ra, phóng như bay về hướng về vòng xoay Phù Đổng. Tổ tuần tra lập tức tăng ga truy đuổi.

Hai chiến sỹ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ gần đó cũng đồng thời phát hiện vụ việc nên nhanh chóng hỗ trợ đeo bám, truy đuổi.

Đến giao lộ Lý Tự Trọng, Phạm Hồng Thái, bị té ngã, hai thanh niên quyết định vứt xe lại, mỗi người một hướng bỏ chạy. Người ngồi sau bị tóm gọn cùng tang vật còn kẻ cầm lái lợi dụng đám đông trốn thoát.



Bỏ xe chạy lấy người vẫn không thoát.

Tại công an phường Phạm Ngũ Lão, người này khai nhận tên là Lê Quang Vinh (25 tuổi, Quận 1). Vinh khai nhận anh ta chính là người trực tiếp giật điện thoại Iphone X của du khách người Trung Quốc.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.