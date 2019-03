Kẻ cướp giật quăng xe chạy vào hẻm ở quận 3 vẫn không thoát

Trinh sát Đội Cảnh sát hình sự công an quận 1 và hình sự công an quận 3 vừa bàn giao Đoàn Thanh Lâm (25 tuổi, ngụ quận 3) cho công an phường 2 quận 3 để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản.



Đoàn Thanh Lâm tại cơ quan điều tra.

Trưa 2-3, đang tuần tra phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn quận 1, trinh sát hình sự quận 1 phát hiện một thanh niên (sau này xác định là Lâm) chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám. Người này chạy xe lòng vòng từ quận 1 qua quận 3.



“Tới giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Cao Thắng (Quận 3), chúng tôi gặp trinh sát hình sự quận 3 đang trên đường tuần tra, cả hai đơn vị phối hợp theo dõi”, trinh sát kẻ chuyện.



Tang vật và phương tiện thu giữ.

Đúng như dự đoán, khi chạy xe đến đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3), thấy hai thanh niên đang đứng trên lề đường sử dụng điện thoại, Lâm áp sát giật phăng rồi tăng ga tẩu thoát về hướng đường Điện Biên Phủ.

Tổ tuần tra ngay lập tức truy đuổi. Biết hành vi đã bại lộ, kẻ cướp giật liên tục lạng lách đánh võng hòng tẩu thoát.

Hình sự áp sát đạp ngã xe của Lâm. Người này vứt luôn xe, chạy vào hẻm nhỏ song vẫn bị tóm gọn.

Lâm từng có tiền án về hành vi cướp giật tài sản, vừa ra tù về lại “ngựa quen đường cũ”.

Chiếc điện thoại được thu hồi kịp thời để làm thủ tục trả lại cho nạn nhân.