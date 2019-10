Kẻ cướp giật xịt hơi cay vào người truy bắt

Công an phường Tân Mai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang tạm giữ nghi can Ngô Duy Linh (27 tuổi, ngụ phường An Hòa) cùng phương tiện gây án để lập hồ sơ chuyển lên Công an TP Biên Hòa điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.



Linh bị người dân khống chế bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 20 phút sáng cùng ngày Linh cùng một nghi phạm đi một chiếc xe máy Susuki 60F3- 072.40 trên đường Phạm Văn Thuận (TP Biên Hòa). Khi đi đến khu vực phường Tân Mai thì phát hiện chị Nguyễn Thị Khánh V. (30 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) đang đi bộ từ trong hẻm ra cầm túi xách (bên trong có điện thoại di động và giấy tờ tùy thân).



Ngay lập tức Linh áp sát cho đồng phạm giật túi xách. Nạn nhân tri hô nên người dân khu vực truy đuổi.

Bị truy bắt, kẻ ngồi phía sau dùng bình xịt hơi cay, mũ bảo hiểm tấn công lại những người đi đường nhằm tẩu thoát. Riêng nghi can Linh phóng xe bỏ chạy vào đường Võ Cường khi tới cổng BV quốc tế Hoàn Mỹ thì bị ngã xe nên chạy bộ.



Chiếc xe gây án.

Một người đi đường liền phóng xe tông vào nghi can rồi cùng tài xế taxi quyết liệt đuổi đã bắt giữ được Linh. Riêng nghi can đi cùng Linh đã chạy thoát.

Qua đấu tranh lấy lời khai nhanh của nghi can, Công an phường Tân Mai đã xác định được đồng phạm của Linh và triển khai lực lượng truy bắt.