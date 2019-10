Kẻ cướp sát hại bảo vệ BHXH vứt xe máy nạn nhân giữa đồng

Chiều tối 14- 10, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã tìm thấy chiếc xe máy hiệu Dream II trong vụ án “giết người, cướp tài sản” xảy ra đêm 13 rạng sáng 14-10 tại trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Chiếc xe máy này mang BKS 37F2- 0188, được tìm thấy trên cánh đồng ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cách hiện trường chừng 10km.



Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu- nơi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Đây là chiếc xe máy của nạn nhân Đặng Ngọc Thành (45 tuổi, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị cướp, sát hại trong khuôn viên Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu.

Trước đó, sáng 14-10, ông Đặng Ngọc Thọ, Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Lưu, đến cơ quan làm việc thì không thấy bảo vệ Thành mở cổng, gọi điện thoại không nghe máy.

“Tôi đi ra phía sau khu nhà trụ sở làm việc thì phát hiện ông Thành tử vong bên vũng máu, mặt biến dạng. Chúng tôi cũng thấy cửa nách bị đập phá, nhìn vào phòng kho quỹ thấy cửa còn khép. Chúng tôi đã báo công an đến niêm phong, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi vào cuộc điều tra” - ông Thọ nói.

Tại hiện trường cho thấy tại phòng một cửa - nơi để két sắt của BHXH huyện Quỳnh Lưu, đã bị đập vỡ kính cửa nách để tháo chốt trong của cửa vào phòng.

Từ trong khu nhà làm việc đi ra phía cửa phụ trụ sở có vết hằn kéo dài hàng chục mét, nghi là vết trượt kéo chiếc két sắt để phá két lấy tài sản nhưng bên trong không có tiền nên kẻ cướp đã bỏ lại chiếc két sắt đã phá hỏng.



Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra thông báo truy tìm đã tìm thấy chiếc xe máy trong vụ án.

Cơ quan chức năng nghi vấn ông Thành phát hiện kẻ gian đột nhập trụ sở trong đêm và đi ra phía sau quan sát, bắt giữ thì ông bị sát hại để diệt khẩu. Sau khi sát hại ông Thành, kẻ cướp đã lấy chiếc xe máy của ông Thành chạy trốn.

Được biết, ông Thành làm bảo vệ hợp đồng cho BHXH huyện Quỳnh Lưu chừng một năm nay.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu và cơ qua chức năng đang khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ.