Kẻ cướp tiệm vàng ở Bình Định vừa điều trị bệnh tâm thần

Sáng 4-12, trao đổi với PLO, Thượng tá Lê Văn Cang, Trưởng Công an huyện Tuy Phước (Bình Định), cho hay: Lực lượng công an đã thu hồi đủ số vàng bị cướp tại tiệm vàng Kim Hùng trên tỉnh lộ 638 ở xã Phước An, huyện Tuy Phước.

"Số vàng thu hồi tại nhà của Võ Văn Thành (22 tuổi, ngụ xã Phước An). Lực lượng công an đã kịp thời truy xét nóng Võ Văn Thành nên nghi phạm này chưa kịp tẩu tán tài sản", ông Cang nói.



Nghi phạm Võ Văn Thành.

Theo trưởng Công an huyện Tuy Phước, hiện cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định để xem xét khởi tố vụ án.

Ông cho biết thêm là nghi phạm Võ Văn Thành vừa trở về địa phương được hai ngày sau thời gian điều trị bệnh tâm thần ở bệnh viện. Tuy nhiên, Thành không về nhà mà đi lang thang đến khi gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Hùng.





Chủ tiệm vàng bị tấn công, nằm trên nền nhà.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 15 ngày 3-12, vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Hùng là ông Đỗ Văn Hùng (62 tuổi) - bà Nguyễn Thị Liễu (61 tuổi) đang theo dõi trận đấu bóng đá giữa đội U-22 Việt Nam và U-22 Singapore trên tivi thì Võ Văn Thành cầm búa ập vào đập tủ kính bày bán nữ trang.

Khi vợ chồng ông Hùng chạy ra tri hô, Thành dùng búa tấn công vào vùng đầu ông Hùng, làm nạn nhân gục ngã trên nền nhà.

Bà Liễu cũng bị kẻ cướp đập ngất xỉu. Thành lấy nhiều nữ trang bỏ vào bao mang theo.





Võ Văn Thành sau khi bị công an bắt giữ.

Nghe tiếng la hét và tiếng động bất thường, một số người đang xem bóng đá gần đó chạy đến. Lúc này, tên cướp cầm búa đe dọa một số người rồi lên xe chạy trốn.

Chỉ sau gần một tiếng đồng hồ truy nóng, lực lượng Công an huyện Tuy Phước đã bắt giữ Võ Văn Thành. Hiện vợ chồng chủ tiệm vàng vẫn đang điều trị tại BV Đa khoa Bình Định.