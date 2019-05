Kẻ đâm cô giáo, nhiều học sinh thương vong âm tính với ma túy

Liên quan đến vụ một thanh niên vào trường học đâm nhiều học sinh, giáo viên ở Thanh Hóa, trao đổi với PLO Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, kết quả xét nghiệm ban đầu Đỗ Mãnh Chiểu Minh âm tính với các chất ma túy. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự, đồng thời tiến hành khẩn trương, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.



Trường tiểu học Đồng Lương, nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.



Như tin đã đưa, sáng 3-5, tại xã Đồng Lương, huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo đó, Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi), ngụ ở xã Đồng Lương (Lang Chánh, Thanh Hóa) đã đột nhập vào Trường tiểu học Đồng Lương (Lang Chánh, Thanh Hóa), xông vào các lớp 3B, 4B, 5B, 5A làm nhiều cháu học sinh hoảng loạn.

Sau đó, Minh dùng dao nhọn đâm cô giáo Trần Thị Thanh (41 tuổi) nhưng bị cô giáo phản kháng. Chưa dừng lại, Minh tiếp tục tấn công 5 cháu học sinh đang học trong lớp, hậu quả khiến cả 5 em bị thương nặng.

Các em học sinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Lang Chánh. Tuy nhiên cháu Lê Hữu Phước (11 tuổi) lớp 5A đã chết trên đường đi cấp cứu. Cô giáo Thanh và các cháu còn lại bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh.

Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án. Ngay khi tiếp nhận tin, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã giao Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo vụ án.

Ngay lập tức, Công an các huyện gồm Công an huyện Lang Chánh, Bá Thước, Ngọc Lặc được huy động khẩn trương truy bắt kẻ gây án. Sau một giờ tích cực khẩn trương, Cơ quan Công an đã bắt giữ được Minh khi đang lẩn trốn ở bìa rừng tại thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc (Lang Chánh, Thanh Hóa).