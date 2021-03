Kẻ đánh cán bộ chốt phòng chống COVID-19 đã ra đầu thú

Liên quan đến vụ đánh cán bộ chốt phòng chống COVID-19, ngày 26-3, thông tin từ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang cho biết Nguyễn Hồng Đại (36 tuổi, ngụ Ở TỈNH An Giang) - bị can còn lại của vụ án đã ra đầu thú.

Như PLO đưa tin, tối 20-01, Tổ công tác Chốt phòng, chống COVID-19 số 18 (thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc) thực hiện tuần tra kiểm soát chống người xuất nhập cảnh, chống buôn lậu tại đoạn biên giới giữa khu vực Mốc 268/2 đến Mốc 269 (cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 120 m, thuộc địa bàn TP Châu Đốc).



Bị can Nguyễn Hồng Đại. Ảnh: LĐ

Tại đây, Tổ công tác phát hiện một nhóm khoảng 5 người đi từ hướng Campuchia qua biên giới về phía Việt Nam, nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Bị phát hiện những người này bỏ chạy về phía biên giới.

Tổ công tác tiến hành truy đuổi và bắt giữ được Mộng đang đai 1 thùng đồ bên ngoài có bao bọc nilon màu đen. Kiểm tra khu vực gần đó lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 thùng đồ, bên ngoài có bao bọc nilon màu đen (nghi vấn thuốc lá).

Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu của 3 thùng đồ còn lại, tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về Chốt 18 để làm việc.

Trong lúc tổ công tác đưa Mộng cùng tang vật về chốt để làm việc thì có khoảng 20 người manh động, khiêu khích đi theo sau yêu cầu thả người, trả và giành lại hàng hóa. Những người này áp sát lực lượng làm nhiệm vụ, và một người xông đến nắm cổ áo, đánh Đại úy Huỳnh Quang Vinh (Công an phường Núi Sam, TP Châu Đốc); khống chế, khiêng Trung úy Trần Anh Quyết (BĐBP An Giang) uy hiếp người của Chốt để cướp lại hàng hóa.

Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hồng Đại (35 tuổi) và Võ Văn Mộng (42 tuổi, cùng ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội chống người thi hành công vụ và bắt giữ người trái phép.

Sau khi vụ việc xảy ra Đại đã bỏ trốn đến chiều 24-3 thì ra đầu thú. Hiện Đồn đang vừa phối hợp với cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 và Viện kiểm sát Quân sự khu vực 2 BĐBP hoàn tất các thủ tục tiếp nhận và tạm giữ hình sự bị can Nguyễn Hồng Đại.