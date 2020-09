Kẻ đeo găng tay đen trộm tiền công đức trong chùa bị bắt

Ngày 21-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Thái Viết Hậu (25 tuổi, trú xóm 15, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.



Bị can Thái Viết Hậu. Ảnh: CA.

Thời gian gần đây, nhiều đền thờ, nhà thờ, nhà chùa ở Nghệ An, Hà Tĩnh bị mất tiền trong hòm công đức. Đối tượng thường lợi dụng đêm tối rồi đột nhập vào phá hòm công đức lấy tiền.

Trước đó, sau đêm Rằm Tháng 7 (tức rạng sáng 3-9), các phật tử và thầy trụ trì ở chùa Đông Yên (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) phát hiện toàn bộ cánh cửa mở toang và trộm hết tiền trong ba hòm công đức. Toàn bộ vụ việc được camera trong nhà chùa ghi lại. Công an huyện Quỳnh Lưu vào cuộc điều tra gặp khó khăn do kẻ trộm này đeo găng tay màu đen nên không để lại dấu vân tay và đeo khẩu trang khó nhận diện...

Sau một thời gian dài theo dõi, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp ông an phường Hà Huy Tập (TP Vinh) bắt giữ Hậu. Khám xét nơi ở của Hậu, công an thu giữ bộ búa, mỏ lết, xà cậy sắt…dùng để cạy phá hòm công đức và một chiếc xe máy, một laptop, 8 triệu đồng.

Bước đầu Hậu khai nhận thực hiện trót lọt 12 vụ trộm cắp tài sản tại các cơ sở tôn giáo ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An. Hậu cũng đã gây ra 8 vụ trộm tiền công đức, thực hiện hai vụ trộm xe máy tại thị xã Hoàng Mai và huyện Diễn Châu (Nghệ An), một vụ trộm tài sản khác tại Diễn Châu.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án trên và Hậu đang bị triều tra ở một vụ án khác.