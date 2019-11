Kẻ đi nhờ dùng dao tấn công để cướp xe máy

Ngày 14-11, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Phòng CSHS công an tỉnh đã bắt nghi phạm thực hiện vụ cướp tài sản gây hoang mang dư luận trên địa bàn huyện Phú Ninh (Quảng Nam).



Trần Thanh Vũ.

Trước đó, khoảng 22 giờ đêm 15-8, anh Lê Thanh T. (34 tuổi, ngụ xã Tam Hoà, huyện Núi Thành, Quảng Nam) chạy xe máy 92N1 – 550.95 qua địa bàn xã Tam Dân (huyện Phú Ninh) thì có thanh niên xin đi nhờ xe.

Khi lên xe đi nhờ được một đoạn, thanh niên này sử dụng hung khí đâm vào lưng anh T. rồi cướp xe máy và chiếc ví của nạn nhân.

Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương vào cuộc, Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo phòng CSHS phối hợp cùng công an huyện Phú Ninh điều tra. Tuy nhiên, nạn nhân vụ cướp bị khuyết tật câm điếc nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Đến chiều 13-11, công an xác định nghi phạm là Trần Thanh Vũ (18 tuổi, ngụ xã Tam Dân) nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận đã thực hiện hành vi để lấy tiền chơi game.

Công an đang được tiếp tục điều tra.

