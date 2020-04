Kẻ dùng súng cướp ở TP.HCM bị bắt tại Bình Thuận

Vào lúc 2 giờ sáng nay, 2-4, Nguyễn Hữu Việt, một trong hai nghi phạm gây ra vụ cướp tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM đã bị Công an TPHCM và Công an Bình Thuận phối hợp bắt giữ.



Nguyễn Hữu Việt lúc bị bắt

Hiện Nguyễn Hữu Việt đang được các trinh sát Phòng CSHS Công an TPHCM và Công an Tân Phú di lý về TPHCM để phục vụ điều tra.



Trước đó, khoảng 21 giờ 55 đêm 27- 3 tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ (Tân Phú) xảy ra vụ cướp táo tợn.

Hình ảnh từ camera cho thấy có hai thanh niên trong đó có một người đội nón bảo hiểm màu vàng, tay cầm một vật nghi là súng, người còn lại đội nón bảo hiểm màu đen, tay cầm dao. Cả hai đều đeo khẩu trang bước vào cửa hàng.



Chiếc xe máy tên cướp sử dụng

Thanh niên cầm dao vơ một số tiền trên quầy đưa cho người cầm vật nghi là súng cất vào túi. Sau đó cả hai chĩa súng và dao hướng phía các nhân viên của cửa hàng Bách Hóa Xanh đe dọa, dồn những người này vào một phía rồi lấy đi một vali; mở ngăn đựng tiền ở quầy thu ngân nhét vào túi xách đeo sẵn trước ngực sau đó bỏ trốn.



Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, Công an TPHCM đã đặt nghi vấn và đưa vào tầm ngắm Nguyễn Hữu Việt và một người bạn tên Bảo.

Lần theo dấu vết, sau khi vụ cướp xảy ra, Bảo di chuyển ra Quảng Ngãi còn Việt đón xe về huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Tuy nhiên Việt không về nhà mẹ ruột của mình ở khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam mà về nhà cậu ruột ở khu vực dốc Bò, Tân Lập (Hàm Thuận Nam) để nghe ngóng tình hình.

Ngày 1-4, Việt chạy xe máy biển số 76G1-359.28 từ Tân Lập đến thị trấn Thuận Nam gởi ba lô hành lý tại một phòng trọ của người em bà con ở thị trấn Thuận Nam rồi chạy xe về hướng TP Phan Thiết.

Đến chiều tối cùng ngày, từ Phan Thiết, Việt chạy xe về nhà cậu ở Tân Lập và cũng không ghé nhà mẹ ruột mình dù đi ngang do sợ bị công an theo dõi.



Khoảng 22 giờ, Việt tham gia cuộc nhậu với một nhóm người địa Phương trong vườn thanh long ở khu vực dốc Bò.



Khám xét ba lô của Việt

Toàn bộ di chuyển của nghi phạm đều đã được các trinh sát bí mật theo dõi và biết dù nhà mẹ ruột ở thị trấn Thuận Nam nhưng Việt chưa bao giờ xuất hiện nhằm đánh lạc hướng truy xét.



1 giờ 30 ngày 2-4, Công an quận Tân Phú cùng Công an thị trấn Thuận Nam thống nhất sơ đồ nơi nghi phạm đang ăn nhậu đã phối hợp với Công an xã Tân Lập bao vây vườn thanh long.

Khi xác định chiếc xe máy của Việt dựng trước căn nhà lực lượng công an đã ập vào và bắt nóng Việt ngay trong bàn nhậu.