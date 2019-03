Kẻ giết bố mẹ ruột và bà nội bị bắt khi đi tìm chị gái

Ngày 12-3, liên quan đến vụ việc Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã di lý Nam về trụ sở để tiếp tục điều tra xử lý.



Tại cơ quan điều tra, Nam có biểu hiện bất bình thường, cảnh sát phải đội nón bảo hiểm, trói chặt vào ghế để tránh việc người này có thể tự tử.



Hiện tại Công an TP.HCM vẫn chưa thể lấy lời khai với Nam vì người này có biểu hiện không tỉnh táo. Ảnh HT.

Theo thông tin ban đầu, Nam là con thứ 2 của vợ chồng ông Nguyễn Văn Đức (50 tuổi) và bà Trịnh Thị Bé Hai (54 tuổi). Từ nhỏ, Nam bỏ học sớm và hay tụ tập bạn bè quậy phá. 12 năm về trước, Nam liên quan đến vụ cướp tiệm vàng và bị tù 11 năm.

Mới đây, ông Đức và bà Hai ly dị. Bà Bé Hai ở lại căn nhà ở xã Tân Hiệp mở tiệm bán đồ nướng, bán đồ tạp hóa, thời trang. Ông Đức bị tiểu đường, mắt mờ nên về sống với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Liêng (83 tuổi) ở xã Xuân Thới Thượng.

Tháng 7-2018, Nam được ra tù và trở về sống với mẹ ruột ở xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn). Nam thanh niên kiếm sống bằng công việc chiên nướng chân, cánh gà và phụ tiệm bán tạp hóa, thời trang của mẹ.



Số hung khí mà Nam sử dụng để gây án được cảnh sát thu giữ. Ảnh CA.

Sau đó, Nam được mẹ mai mối cưới cho cô gái trẻ để hai vợ chồng tu chí làm ăn. Tuy nhiên, ngay trong đêm tân hôn, hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, Nam đã đánh vợ. Vợ chồng Nam cũng không có cuộc sống hạnh phúc lâu bền, ít tháng sau vợ Nam đã bỏ đi.

Thời gian tiếp đó, Nam có biểu hiện chán nản, tụ tập bạn bè sử dụng ma túy. 2 tuần trước, sau khi “phê thuốc” Nam có biểu hiện bất thường, la hét và ra đường chặn xe.

Thời điểm trước ngày 11-3 , do suy nghĩ gia đình ngăn cấm chuyện yêu đương với cô gái 22 tuổi ở Long An nên Nam tức giận sử dụng ma túy đá. Nam điều khiển xe máy hiệu Wave màu đỏ biển số 52Y1-3038 tìm đến căn nhà của bà Trịnh Thị Nết (58 tuổi, bà ngoại của người yêu; ở Long An) tấn công khiến nạn nhân tử vong.



Hiện trường nơi ngôi nhà của mẹ Nam ở xã Tân Hiệp được cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm. Ảnh HT.

Sau khi gây án, thanh niên này tiếp tục chạy về nhà mẹ ruột ở Tân Hiệp tấn công bà Hai khiến người phụ nữ tử vong ngay tại chỗ. Chưa dừng lại, Nam qua nhà bà nội tấn công khiến ông Đức và bà Liêng tử vong.

Đến chiều 11-3, sau khi sát hại 4 mạng người thân thiết, Nam cầm dao tiếp tục đi tìm chị gái để “nói chuyện” thì bị cảnh sát ập đến khống chế. “Người này bị bắt khi đang đi lang thang trên đường ở xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn) trên tay cầm hung khí là con dao dính máu” – một nguồn tin nói.



Hiện trường vụ án mạng ở xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn tối 11-3. Ảnh NT.

Được biết, sau khi vụ án mạng nghiêm trọng, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM, đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác phá án. Nam nhanh chóng được xác định từ những manh mối và lời khai ở hiện trường.

Chiều 12-3, Công an TP.HCM cho biết, hiện công tác điều tra đang được triển khai để xác định Nam có phải là hung thủ duy nhất. "Tuy nhiên, đã có đủ cơ sở để khẳng định Nam là người duy nhất có mặt tại 3 hiện trường vụ án gồm Long An, xã Tân Xuân và Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn)" - theo phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

Hiện tại Công an TP.HCM vẫn chưa thể lấy được lời khai đối với Nam vì người này có biểu hiện bất thường; tạm thời nghi vấn có sử dụng chất kích thích dẫn đến "ngáo đá", hiện đang chờ kết quả kiểm tra ma túy.

Theo công an TP.HCM tác hại và những hệ lụy từ việc nghiện ma túy, nhất là đối với ma túy tổng hợp, ma túy đá gây ra những hậu quả không nhỏ đối với xã hội, gia đình và bạn bè.

Vụ án mạng đau lòng và thương tâm trong nhiều vụ việc có liên quan trực tiếp đến ma túy tổng hợp trong thời gian vừa qua.