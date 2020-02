Kẻ ôm súng ở quận 10 đi nhờ… xe công an

Công an quận 10 (TP.HCM) đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai vây bắt thành công nghi can dùng vật nghi súng và lựu đạn gây náo loạn tại đường Lý Thái Tổ vừa qua. Chiều 2-2, nguồn tin Pháp Luật TP.HCM cho biết như trên.



Trước đó, vào 15 giờ 30 ngày 30-1, nhận được tin báo của quần chúng về đối tượng nghi mua bán trái phép chất ma túy trước một nhà trên đường Lý Thái Tổ (phường 9, quận 10), công an phường đã cử tổ công tác xuống hiện trường. Khi đến trước căn nhà trên, tổ công tác đề nghị kiểm tra giấy tờ tùy thân thì người tình nghi không chấp hành mà bất ngờ móc một vật màu đen có hình dạng giống khẩu súng ngắn ra đe dọa rồi chạy vào trong.



Ảnh 1: Trần Duy Chinh bị công an bắt giữ. Ảnh 2: Súng đạn Trần Duy Chinh mang trên người. Ảnh: CACC

Tổ công tác đã báo cáo công an quận huy động lực lượng phong tỏa xung quanh và giải tán người hiếu kỳ tụ tập. Qua xác minh, người này tên Trần Duy Chinh, 49 tuổi, thường trú tỉnh Nam Định, hiện tạm trú tại phường 9. Chinh là đối tượng hình sự của Công an tỉnh Nam Định, có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực đến tận hơn 3 giờ sáng 31-1 để truy tìm, tuy nhiên Chinh đã tẩu thoát. Qua kiểm tra sơ bộ nơi ở của Chinh, cơ quan công an phát hiện có nhiều hung khí tự chế.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Chinh chạy tới Đồng Nai nên chia ra nhiều mũi trinh sát truy tìm. Đến chiều 2-2, Chinh được xác định đang có mặt tại địa bàn xã Phú Điền, huyện Tân Phú, Đồng Nai. Nhận định người này manh động, có súng và nghi có lựu đạn nên công an đã bố trí vòng vây, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận bắt và đảm bảo an toàn cho người dân.

“Khi công an bố trí vòng vây thì đối tượng đã lên nhờ... xe của trinh sát để di chuyển. Khi đến gần trụ sở công an xã, trinh sát đã tấp xe vào thì đối tượng nhảy xuống định thoát, lực lượng công an nhanh chóng truy đuổi” - nguồn tin cho hay. Cũng theo nguồn tin, Chinh rút súng vừa bắn trả công an vừa bỏ chạy, sau đó lấy một chiếc xe máy tẩu thoát và chạy với tốc độ cao. Chạy được một đoạn thì Chinh ngã và bị bắt. Khám xét nhanh, trên người Chinh có một khẩu súng K59, một quả lựu đạn và nhiều viên đạn.